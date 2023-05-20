https://ria.ru/20230520/semerka-1873087951.html

Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая

Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая - РИА Новости, 20.05.2023

Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая

Страны G7 выступают против милитаризации Китая в Южно-Китайском море, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:52

2023-05-20T10:52

2023-05-20T12:45

в мире

китай

южно-китайское море

сша

постоянная палата третейского суда

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 выступают против милитаризации Китая в Южно-Китайском море, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Нет никакой правовой основы для обширных морских притязаний Китая Южно-Китайском море, мы выступаем против милитаризационной деятельности Китая в регионе", - говорится в документе. Китайские военные ранее обвинили США в стремлении к милитаризации Южно-Китайского моря Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20220803/pentagon-1806815164.html

https://ria.ru/20230410/esminets-1864145838.html

китай

южно-китайское море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, южно-китайское море, сша, постоянная палата третейского суда, g7