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Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая - РИА Новости, 20.05.2023
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10:52 20.05.2023 (обновлено: 12:45 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/semerka-1873087951.html
Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая
Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая - РИА Новости, 20.05.2023
Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая
Страны G7 выступают против милитаризации Китая в Южно-Китайском море, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:52
2023-05-20T12:45
в мире
китай
южно-китайское море
сша
постоянная палата третейского суда
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 выступают против милитаризации Китая в Южно-Китайском море, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Нет никакой правовой основы для обширных морских притязаний Китая Южно-Китайском море, мы выступаем против милитаризационной деятельности Китая в регионе", - говорится в документе. Китайские военные ранее обвинили США в стремлении к милитаризации Южно-Китайского моря Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20220803/pentagon-1806815164.html
https://ria.ru/20230410/esminets-1864145838.html
китай
южно-китайское море
сша
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в мире, китай, южно-китайское море, сша, постоянная палата третейского суда, g7
В мире, Китай, Южно-Китайское море, США, Постоянная палата третейского суда, G7
Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая

Лидеры G7 выступили против милитаризации Китая в Южно-Китайском море

© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoЮжно-Китайское море
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
Южно-Китайское море. Архивное фото
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 выступают против милитаризации Китая в Южно-Китайском море, говорится в коммюнике по итогам саммита.
"Нет никакой правовой основы для обширных морских притязаний Китая Южно-Китайском море, мы выступаем против милитаризационной деятельности Китая в регионе", - говорится в документе.
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
США подтвердили размещение ударной группы в районе Южно-Китайского моря
3 августа 2022, 00:49
Китайские военные ранее обвинили США в стремлении к милитаризации Южно-Китайского моря
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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В миреКитайЮжно-Китайское мореСШАПостоянная палата третейского судаG7
 
 
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