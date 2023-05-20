Страны "Большой семерки" выступили против милитаризации Китая
Лидеры G7 выступили против милитаризации Китая в Южно-Китайском море
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoЮжно-Китайское море
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
Южно-Китайское море. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 выступают против милитаризации Китая в Южно-Китайском море, говорится в коммюнике по итогам саммита.
"Нет никакой правовой основы для обширных морских притязаний Китая Южно-Китайском море, мы выступаем против милитаризационной деятельности Китая в регионе", - говорится в документе.
Китайские военные ранее обвинили США в стремлении к милитаризации Южно-Китайского моря
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона о принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.