"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере
Лидеры G7 договорились усилить борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере
Кибербезопасность. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 договорились усилить борьбу с "вредоносными практиками в цифровой сфере", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы выражаем обеспокоенность нормативно-правовыми актами, которые необоснованно требуют от компаний локализации данных или позволяют правительствам получать доступ к данным без надлежащих гарантий и защиты. В результате геополитических и геоэкономических потрясений глобальные цепочки стоимости и цепочки поставок, особенно те, которые связаны с нашей критической инфраструктурой, подвергаются риску", - говорится в заявлении.
"В этой связи мы будем углублять наш стратегический диалог в целях противодействия вредоносным практикам в цифровой сфере, чтобы защитить глобальные цепочки стоимости и поставок от незаконного воздействия, шпионажа, нелегальных утечек информации и диверсий" - также говорится в документе.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.