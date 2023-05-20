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"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере - РИА Новости, 20.05.2023
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10:22 20.05.2023 (обновлено: 12:46 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/semerka-1873084973.html
"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере
"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере - РИА Новости, 20.05.2023
"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере
Страны G7 договорились усилить борьбу с "вредоносными практиками в цифровой сфере", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:22
2023-05-20T12:46
в мире
хиросима (префектура)
япония
индия
международное энергетическое агентство
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g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 договорились усилить борьбу с "вредоносными практиками в цифровой сфере", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы выражаем обеспокоенность нормативно-правовыми актами, которые необоснованно требуют от компаний локализации данных или позволяют правительствам получать доступ к данным без надлежащих гарантий и защиты. В результате геополитических и геоэкономических потрясений глобальные цепочки стоимости и цепочки поставок, особенно те, которые связаны с нашей критической инфраструктурой, подвергаются риску", - говорится в заявлении. "В этой связи мы будем углублять наш стратегический диалог в целях противодействия вредоносным практикам в цифровой сфере, чтобы защитить глобальные цепочки стоимости и поставок от незаконного воздействия, шпионажа, нелегальных утечек информации и диверсий" - также говорится в документе. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html
https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873081914.html
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в мире, хиросима (префектура), япония, индия, международное энергетическое агентство, оон, g7
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Индия, Международное энергетическое агентство, ООН, G7
"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере

Лидеры G7 договорились усилить борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 договорились усилить борьбу с "вредоносными практиками в цифровой сфере", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы выражаем обеспокоенность нормативно-правовыми актами, которые необоснованно требуют от компаний локализации данных или позволяют правительствам получать доступ к данным без надлежащих гарантий и защиты. В результате геополитических и геоэкономических потрясений глобальные цепочки стоимости и цепочки поставок, особенно те, которые связаны с нашей критической инфраструктурой, подвергаются риску", - говорится в заявлении.
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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"В этой связи мы будем углублять наш стратегический диалог в целях противодействия вредоносным практикам в цифровой сфере, чтобы защитить глобальные цепочки стоимости и поставок от незаконного воздействия, шпионажа, нелегальных утечек информации и диверсий" - также говорится в документе.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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