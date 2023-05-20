https://ria.ru/20230520/semerka-1873084973.html

"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере

"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере - РИА Новости, 20.05.2023

"Большая семерка" усилит борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере

Страны G7 договорились усилить борьбу с "вредоносными практиками в цифровой сфере", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:22

2023-05-20T10:22

2023-05-20T12:46

в мире

хиросима (префектура)

япония

индия

международное энергетическое агентство

оон

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 договорились усилить борьбу с "вредоносными практиками в цифровой сфере", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы выражаем обеспокоенность нормативно-правовыми актами, которые необоснованно требуют от компаний локализации данных или позволяют правительствам получать доступ к данным без надлежащих гарантий и защиты. В результате геополитических и геоэкономических потрясений глобальные цепочки стоимости и цепочки поставок, особенно те, которые связаны с нашей критической инфраструктурой, подвергаются риску", - говорится в заявлении. "В этой связи мы будем углублять наш стратегический диалог в целях противодействия вредоносным практикам в цифровой сфере, чтобы защитить глобальные цепочки стоимости и поставок от незаконного воздействия, шпионажа, нелегальных утечек информации и диверсий" - также говорится в документе. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html

https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873081914.html

хиросима (префектура)

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), япония, индия, международное энергетическое агентство, оон, g7