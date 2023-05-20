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G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок - РИА Новости, 20.05.2023
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09:32 20.05.2023 (обновлено: 09:52 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/semerka-1873080472.html
G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок
G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок - РИА Новости, 20.05.2023
G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок
Страны G7 осуждают использование энергии в качестве оружия и намерены укреплять цепочки поставок особенно в области критических видов товаров, таких как... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:32
2023-05-20T09:52
в мире
хиросима (префектура)
япония
индия
международное энергетическое агентство
оон
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 осуждают использование энергии в качестве оружия и намерены укреплять цепочки поставок особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении, посвященном укреплению экономической устойчивости и безопасности. "Извлекая уроки из недавних инцидентов использования энергии и других экономических зависимостей в качестве оружия, мы выступаем категорически против такого поведения. Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок за счет партнерства во всем мире, особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы", - говорится в заявлении. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873078327.html
https://ria.ru/20230520/sammit-1873069690.html
хиросима (префектура)
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в мире, хиросима (префектура), япония, индия, международное энергетическое агентство, оон, g7
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Индия, Международное энергетическое агентство, ООН, G7
G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок

Страны G7 намерены укреплять цепочки поставок в области критических видов товаров

© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 осуждают использование энергии в качестве оружия и намерены укреплять цепочки поставок особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении, посвященном укреплению экономической устойчивости и безопасности.
"Извлекая уроки из недавних инцидентов использования энергии и других экономических зависимостей в качестве оружия, мы выступаем категорически против такого поведения. Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок за счет партнерства во всем мире, особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы", - говорится в заявлении.
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности
09:09
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Лидеры Японии и Индии на саммите G7 обсудили вопросы глобальной повестки
06:57
 
В миреХиросима (префектура)ЯпонияИндияМеждународное энергетическое агентствоООНG7
 
 
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