G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок
Страны G7 намерены укреплять цепочки поставок в области критических видов товаров
© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 осуждают использование энергии в качестве оружия и намерены укреплять цепочки поставок особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении, посвященном укреплению экономической устойчивости и безопасности.
"Извлекая уроки из недавних инцидентов использования энергии и других экономических зависимостей в качестве оружия, мы выступаем категорически против такого поведения. Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок за счет партнерства во всем мире, особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы", - говорится в заявлении.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.