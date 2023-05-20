https://ria.ru/20230520/semerka-1873080472.html

G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок

G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок - РИА Новости, 20.05.2023

G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок

Страны G7 осуждают использование энергии в качестве оружия и намерены укреплять цепочки поставок особенно в области критических видов товаров, таких как... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:32

2023-05-20T09:32

2023-05-20T09:52

в мире

хиросима (префектура)

япония

индия

международное энергетическое агентство

оон

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 осуждают использование энергии в качестве оружия и намерены укреплять цепочки поставок особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении, посвященном укреплению экономической устойчивости и безопасности. "Извлекая уроки из недавних инцидентов использования энергии и других экономических зависимостей в качестве оружия, мы выступаем категорически против такого поведения. Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок за счет партнерства во всем мире, особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы", - говорится в заявлении. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873078327.html

https://ria.ru/20230520/sammit-1873069690.html

хиросима (префектура)

япония

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), япония, индия, международное энергетическое агентство, оон, g7