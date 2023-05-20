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G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности - РИА Новости, 20.05.2023
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09:09 20.05.2023 (обновлено: 09:52 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/semerka-1873078327.html
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности - РИА Новости, 20.05.2023
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности
Лидеры стран "большой семерки" в ходе рабочей сессии в рамках проходящего в японской Хиросиме саммита G7 обсудили взаимодействие с другими странами для... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:09
2023-05-20T09:52
в мире
хиросима (префектура)
нью-дели
япония
большая двадцатка
оон
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран "большой семерки" в ходе рабочей сессии в рамках проходящего в японской Хиросиме саммита G7 обсудили взаимодействие с другими странами для разрешения различных международных проблем, включая вопросы бедности, энергообеспечение и финансы. "Лидеры G7 подтвердили, что они разделяют важность принципов Устава ООН и буквы закона, которыми должно руководствоваться международное сообщество, тщательно реагируя на различные нужны развивающихся стран и стран с переходной экономикой по таким вопросам, как бедность, энергообеспечение и финансирование", - отмечается в пресс-релизе японского МИД. Кроме этого, главы "большой семерки" вместе с международным сообществом намерены прилагать усилия для сокращения финансового разрыва и поддерживать председателя G20 для успешной реализации саммита "двадцатки" в Нью-Дели в сентябре этого года. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html
https://ria.ru/20221005/bednost-1821762845.html
хиросима (префектура)
нью-дели
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в мире, хиросима (префектура), нью-дели, япония, большая двадцатка, оон, g7
В мире, Хиросима (префектура), Нью-Дели, Япония, Большая двадцатка, ООН, G7
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности

G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности и энергообеспечения

© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран "большой семерки" в ходе рабочей сессии в рамках проходящего в японской Хиросиме саммита G7 обсудили взаимодействие с другими странами для разрешения различных международных проблем, включая вопросы бедности, энергообеспечение и финансы.
"Лидеры G7 подтвердили, что они разделяют важность принципов Устава ООН и буквы закона, которыми должно руководствоваться международное сообщество, тщательно реагируя на различные нужны развивающихся стран и стран с переходной экономикой по таким вопросам, как бедность, энергообеспечение и финансирование", - отмечается в пресс-релизе японского МИД.
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Кроме этого, главы "большой семерки" вместе с международным сообществом намерены прилагать усилия для сокращения финансового разрыва и поддерживать председателя G20 для успешной реализации саммита "двадцатки" в Нью-Дели в сентябре этого года.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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В миреХиросима (префектура)Нью-ДелиЯпонияБольшая двадцаткаООНG7
 
 
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