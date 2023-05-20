G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности и энергообеспечения
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран "большой семерки" в ходе рабочей сессии в рамках проходящего в японской Хиросиме саммита G7 обсудили взаимодействие с другими странами для разрешения различных международных проблем, включая вопросы бедности, энергообеспечение и финансы.
"Лидеры G7 подтвердили, что они разделяют важность принципов Устава ООН и буквы закона, которыми должно руководствоваться международное сообщество, тщательно реагируя на различные нужны развивающихся стран и стран с переходной экономикой по таким вопросам, как бедность, энергообеспечение и финансирование", - отмечается в пресс-релизе японского МИД.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.