https://ria.ru/20230520/semerka-1873078327.html

G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности

G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности - РИА Новости, 20.05.2023

G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности

Лидеры стран "большой семерки" в ходе рабочей сессии в рамках проходящего в японской Хиросиме саммита G7 обсудили взаимодействие с другими странами для... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:09

2023-05-20T09:09

2023-05-20T09:52

в мире

хиросима (префектура)

нью-дели

япония

большая двадцатка

оон

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран "большой семерки" в ходе рабочей сессии в рамках проходящего в японской Хиросиме саммита G7 обсудили взаимодействие с другими странами для разрешения различных международных проблем, включая вопросы бедности, энергообеспечение и финансы. "Лидеры G7 подтвердили, что они разделяют важность принципов Устава ООН и буквы закона, которыми должно руководствоваться международное сообщество, тщательно реагируя на различные нужны развивающихся стран и стран с переходной экономикой по таким вопросам, как бедность, энергообеспечение и финансирование", - отмечается в пресс-релизе японского МИД. Кроме этого, главы "большой семерки" вместе с международным сообществом намерены прилагать усилия для сокращения финансового разрыва и поддерживать председателя G20 для успешной реализации саммита "двадцатки" в Нью-Дели в сентябре этого года. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html

https://ria.ru/20221005/bednost-1821762845.html

хиросима (префектура)

нью-дели

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), нью-дели, япония, большая двадцатка, оон, g7