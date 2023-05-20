https://ria.ru/20230520/sanktsii-1873141095.html
ЕС включил в новый пакет мер против России более 90 компаний
ЕС включил в новый пакет мер против России более 90 компаний - РИА Новости, 20.05.2023
ЕС включил в новый пакет мер против России более 90 компаний
Евросоюз включил в новый пакет мер против РФ более 90 компаний по всему миру, которые обходят санкции, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:48
2023-05-20T17:48
2023-05-20T19:04
экономика
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз включил в новый пакет мер против РФ более 90 компаний по всему миру, которые обходят санкции, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. "Мы серьезно настроены прекратить уклонение от санкций. И именно поэтому в одиннадцатом пакете более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны", - сказала председатель ЕК в интервью второму немецкому каналу ZDF.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС включил в новый пакет мер против России более 90 компаний
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС включит в новый пакет более 90 компаний — нарушителей санкций