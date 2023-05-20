https://ria.ru/20230520/sanktsii-1873141095.html

ЕС включил в новый пакет мер против России более 90 компаний

ЕС включил в новый пакет мер против России более 90 компаний - РИА Новости, 20.05.2023

ЕС включил в новый пакет мер против России более 90 компаний

Евросоюз включил в новый пакет мер против РФ более 90 компаний по всему миру, которые обходят санкции, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T17:48

2023-05-20T17:48

2023-05-20T19:04

экономика

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз включил в новый пакет мер против РФ более 90 компаний по всему миру, которые обходят санкции, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. "Мы серьезно настроены прекратить уклонение от санкций. И именно поэтому в одиннадцатом пакете более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны", - сказала председатель ЕК в интервью второму немецкому каналу ZDF.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии