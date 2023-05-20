https://ria.ru/20230520/sammit-1873069690.html

Лидеры Японии и Индии на саммите G7 обсудили вопросы глобальной повестки

Лидеры Японии и Индии на саммите G7 обсудили вопросы глобальной повестки - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры Японии и Индии на саммите G7 обсудили вопросы глобальной повестки

Премьер-министры Японии и Индии Фумио Кисида и Нарендра Моди провели встречу на полях саммита G7, в ходе которой обсудили различные аспекты региональной и... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T06:57

2023-05-20T06:57

2023-05-20T06:57

хиросима (префектура)

в мире

индия

япония

фумио кисида

нарендра моди

g7

большая двадцатка

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Премьер-министры Японии и Индии Фумио Кисида и Нарендра Моди провели встречу на полях саммита G7, в ходе которой обсудили различные аспекты региональной и глобальной повестки, следует из релиза японского МИД. Липа Микеля была в числе деревьев, которые пережили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, находясь в непосредственной близости от эпицентра, несмотря на то что здания, рядом с которыми они росли, были уничтожены. Кисида также заявил "о важности защиты принципов устава ООН о суверенитете и территориальной целостности и недопустимости где бы то ни было в мире изменения статус-кво в одностороннем порядке с применением силы". "Стороны пришли к единому мнению продолжить усилия для достижения мира. Кроме того, лидеры сошлись во мнении о том, что важно сотрудничество широкого числа партнеров для решения задач, стоящих перед мировым сообществом, и договорились продолжить взаимодействие как страны-председатели G7 и G20", - уточняется в заявлении. При этом прямо Украина в опубликованном релизе не упоминается. Стороны также обсудили двустороннюю повестку, в частности взаимодействие по реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также проведение в 2023 году Года взаимных туристических обменов. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашены и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.

https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873057479.html

хиросима (префектура)

индия

япония

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хиросима (префектура), в мире, индия, япония, фумио кисида, нарендра моди, g7, большая двадцатка, оон