Лидеры Японии и Индии на саммите G7 обсудили вопросы глобальной повестки
Лидеры Японии и Индии на полях саммита G7 обсудили глобальную и региональную повестки
© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Премьер-министры Японии и Индии Фумио Кисида и Нарендра Моди провели встречу на полях саммита G7, в ходе которой обсудили различные аспекты региональной и глобальной повестки, следует из релиза японского МИД.
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"Премьер-министр Кисида приветствовал визит Моди - премьер-министра Индии, которая является председателем G20, в Хиросиму, а также поблагодарил за теплый прием во время своего визита в Индию в марте. Кроме того, премьер-министр Кисида сообщил, что саженец липы Микеля, который ему подарил Моди в марте, он передал... в ботанический сад Хиросимы и надеется, что тот, как и японо-индийские отношения, вырастет большим. На это Моди поблагодарил за приглашение на саммит G7 и выразил радость по поводу того, что саженец будет расти в Хиросиме, а также заявил, что проведение саммита в Хиросиме имеет большой смысл", - сообщается в релизе.
Липа Микеля была в числе деревьев, которые пережили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, находясь в непосредственной близости от эпицентра, несмотря на то что здания, рядом с которыми они росли, были уничтожены.
Кисида также заявил "о важности защиты принципов устава ООН о суверенитете и территориальной целостности и недопустимости где бы то ни было в мире изменения статус-кво в одностороннем порядке с применением силы".
"Стороны пришли к единому мнению продолжить усилия для достижения мира. Кроме того, лидеры сошлись во мнении о том, что важно сотрудничество широкого числа партнеров для решения задач, стоящих перед мировым сообществом, и договорились продолжить взаимодействие как страны-председатели G7 и G20", - уточняется в заявлении.
При этом прямо Украина в опубликованном релизе не упоминается.
Стороны также обсудили двустороннюю повестку, в частности взаимодействие по реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а также проведение в 2023 году Года взаимных туристических обменов.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Приглашены и главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.