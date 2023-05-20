https://ria.ru/20230520/regiony-1873064396.html

В программе развития новых регионов утвердили конкретный перечень объектов

В программе развития новых регионов утвердили конкретный перечень объектов - РИА Новости, 20.05.2023

В программе развития новых регионов утвердили конкретный перечень объектов

Конкретный перечень объектов, которые будут построены и восстановлены, утвержден в программе социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T03:09

2023-05-20T03:09

2023-05-20T03:09

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

мариуполь

марат хуснуллин

экономика

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Конкретный перечень объектов, которые будут построены и восстановлены, утвержден в программе социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. Как сообщил вице-премьер, выделенные новым регионам средства в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) также будут направлены в том числе на восстановление разрушенной инфраструктуры, в частности - в Мариуполе. Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. Кроме того, для Мариуполя был утвержден отдельный план развития и восстановления на три года.

https://ria.ru/20230519/azovstal-1872796459.html

россия

мариуполь

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россия, мариуполь, марат хуснуллин, экономика