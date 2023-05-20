Рейтинг@Mail.ru
В программе развития новых регионов утвердили конкретный перечень объектов - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оформление раздела KazanForum
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
03:09 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/regiony-1873064396.html
В программе развития новых регионов утвердили конкретный перечень объектов
В программе развития новых регионов утвердили конкретный перечень объектов - РИА Новости, 20.05.2023
В программе развития новых регионов утвердили конкретный перечень объектов
Конкретный перечень объектов, которые будут построены и восстановлены, утвержден в программе социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:09
2023-05-20T03:09
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
мариуполь
марат хуснуллин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_0:48:3073:1777_1920x0_80_0_0_8f259d660278880172281656aa44430e.jpg
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Конкретный перечень объектов, которые будут построены и восстановлены, утвержден в программе социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. Как сообщил вице-премьер, выделенные новым регионам средства в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) также будут направлены в том числе на восстановление разрушенной инфраструктуры, в частности - в Мариуполе. Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. Кроме того, для Мариуполя был утвержден отдельный план развития и восстановления на три года.
https://ria.ru/20230519/azovstal-1872796459.html
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_564:166:3073:2048_1920x0_80_0_0_517814f2838e2abc919d6ba670abfa79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мариуполь, марат хуснуллин, экономика
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Экономика
В программе развития новых регионов утвердили конкретный перечень объектов

Хуснуллин: в плане по экономическому развитию новых регионов утверждены конкретные объекты

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Баннер в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Конкретный перечень объектов, которые будут построены и восстановлены, утвержден в программе социально-экономического развития новых регионов РФ, сообщил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«
"В рамках программы утверждено 300 мероприятий. Каждый регион утвердил конкретный перечень объектов, которые будут отремонтированы, построены. Есть все по каждому объекту: со сроками, с ответственными, с деньгами", - сказал Хуснуллин в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир. KazanForum".
Как сообщил вице-премьер, выделенные новым регионам средства в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) также будут направлены в том числе на восстановление разрушенной инфраструктуры, в частности - в Мариуполе.
Ранее правительство РФ утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. Кроме того, для Мариуполя был утвержден отдельный план развития и восстановления на три года.
Вид на разрушенный завод Азовсталь из морского порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Хуснуллин объявил о принятии окончательного решения по судьбе "Азовстали"
Вчера, 04:15
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияМариупольМарат ХуснуллинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала