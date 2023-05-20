Глава Минобороны Украины анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн"
Резников сообщил, что новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет на следующей неделе
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что на следующей неделе пройдет новое заседание в формате "Рамштайн", главным приоритетом для Киева является укрепление системы ПВО.
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"Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы - от ПЗРК и мощных батарей - и ракеты к ним неизменно в фокусе. В частности, об этом мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе", - написал Резников на своей странице в Facebook*.
Также он заявил, что предоставление Киеву западных истребителей станет "важным элементом защиты украинского неба".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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