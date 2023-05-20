https://ria.ru/20230520/ramshtayn-1873145229.html

Глава Минобороны Украины анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн"

Глава Минобороны Украины анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн" - РИА Новости, 20.05.2023

Глава Минобороны Украины анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн"

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что на следующей неделе пройдет новое заседание в формате "Рамштайн", главным приоритетом для Киева... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:23

2023-05-20T18:23

2023-05-20T18:23

специальная военная операция на украине

украина

в мире

алексей резников

нато

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что на следующей неделе пройдет новое заседание в формате "Рамштайн", главным приоритетом для Киева является укрепление системы ПВО. Также он заявил, что предоставление Киеву западных истребителей станет "важным элементом защиты украинского неба". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230226/ramshtayn-1854451648.html

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украина, в мире, алексей резников, нато