https://ria.ru/20230520/rakety-1873090651.html
Страны G7 выступили против противоспутниковых ракет прямого перехвата
Страны G7 выступили против противоспутниковых ракет прямого перехвата - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 выступили против противоспутниковых ракет прямого перехвата
Страны G7 привержены безопасному использованию космоса и обязуются не проводить разрушительных пусков противоспутниковых ракет прямого перехвата, говорится в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:18
2023-05-20T11:18
2023-05-20T11:18
в мире
g7
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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены безопасному использованию космоса и обязуются не проводить разрушительных пусков противоспутниковых ракет прямого перехвата, говорится в заявлени и лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы подтверждаем нашу приверженность содействию безопасному и устойчивому использованию космического пространства..., обязуемся не проводить разрушительных испытаний противоспутниковых ракет прямого перехвата и призываем других последовать этому примеру", - сообщается в итоговом заявлении. Кроме того, блок выступает за усилия по решению проблемы космического мусора. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7
Страны G7 выступили против противоспутниковых ракет прямого перехвата
Страны G7 обязались не осуществлять пуски противоспутниковых ракет прямого перехвата
ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости.
Страны G7 привержены безопасному использованию космоса и обязуются не проводить разрушительных пусков противоспутниковых ракет прямого перехвата, говорится в заявлени
и лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы подтверждаем нашу приверженность содействию безопасному и устойчивому использованию космического пространства..., обязуемся не проводить разрушительных испытаний противоспутниковых ракет прямого перехвата и призываем других последовать этому примеру", - сообщается в итоговом заявлении.
Кроме того, блок выступает за усилия по решению проблемы космического мусора.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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