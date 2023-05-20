https://ria.ru/20230520/rakety-1873090651.html

Страны G7 выступили против противоспутниковых ракет прямого перехвата

Страны G7 выступили против противоспутниковых ракет прямого перехвата - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 выступили против противоспутниковых ракет прямого перехвата

Страны G7 привержены безопасному использованию космоса и обязуются не проводить разрушительных пусков противоспутниковых ракет прямого перехвата, говорится в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:18

2023-05-20T11:18

2023-05-20T11:18

в мире

g7

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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены безопасному использованию космоса и обязуются не проводить разрушительных пусков противоспутниковых ракет прямого перехвата, говорится в заявлени и лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы подтверждаем нашу приверженность содействию безопасному и устойчивому использованию космического пространства..., обязуемся не проводить разрушительных испытаний противоспутниковых ракет прямого перехвата и призываем других последовать этому примеру", - сообщается в итоговом заявлении. Кроме того, блок выступает за усилия по решению проблемы космического мусора. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, g7