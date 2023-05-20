https://ria.ru/20230520/provokatsiya-1873144829.html
Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области
Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области - РИА Новости, 20.05.2023
Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области
Украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:18
2023-05-20T18:18
2023-05-20T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
япония
владимир рогов
владимир зеленский
g7
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, киевские власти хотят приурочить провокацию к саммиту G7, на котором Зеленский намерен презентовать якобы успехи украинской армии и потребовать от стран Запада финансовую поддержку, а также новые партии оружия, включая истребители. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. В нем ожидается участие Владимира Зеленского, который прибыл с визитом в Японию. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1873018355.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области
Рогов: Украина готовит военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7