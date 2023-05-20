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Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 20.05.2023 (обновлено: 18:19 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/provokatsiya-1873144829.html
Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области
Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области - РИА Новости, 20.05.2023
Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области
Украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:18
2023-05-20T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
япония
владимир рогов
владимир зеленский
g7
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, киевские власти хотят приурочить провокацию к саммиту G7, на котором Зеленский намерен презентовать якобы успехи украинской армии и потребовать от стран Запада финансовую поддержку, а также новые партии оружия, включая истребители. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. В нем ожидается участие Владимира Зеленского, который прибыл с визитом в Японию. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1873018355.html
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в мире, запорожская область, киев, япония, владимир рогов, владимир зеленский, g7, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Япония, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области

Рогов: Украина готовит военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Украинские боевики готовят военную провокацию на линии фронта в Запорожской области", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти хотят приурочить провокацию к саммиту G7, на котором Зеленский намерен презентовать якобы успехи украинской армии и потребовать от стран Запада финансовую поддержку, а также новые партии оружия, включая истребители.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. В нем ожидается участие Владимира Зеленского, который прибыл с визитом в Японию.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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19 мая, 19:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевЯпонияВладимир РоговВладимир ЗеленскийG7Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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