https://ria.ru/20230520/provokatsiya-1873144829.html

Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области

Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области - РИА Новости, 20.05.2023

Рогов сообщил о подготовке Киевом военной провокации в Запорожской области

Украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:18

2023-05-20T18:18

2023-05-20T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

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япония

владимир рогов

владимир зеленский

g7

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, киевские власти хотят приурочить провокацию к саммиту G7, на котором Зеленский намерен презентовать якобы успехи украинской армии и потребовать от стран Запада финансовую поддержку, а также новые партии оружия, включая истребители. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. В нем ожидается участие Владимира Зеленского, который прибыл с визитом в Японию. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230519/vooruzheniya-1873018355.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, япония, владимир рогов, владимир зеленский, g7, ситуация в днр и лнр