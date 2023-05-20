https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873089765.html

Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности

Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности - РИА Новости, 20.05.2023

Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности

Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:08

2023-05-20T11:08

2023-05-20T11:08

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, исходя из необходимости использования прежде всего мер, направленных на консолидацию спроса, применения принципов проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873085382.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)