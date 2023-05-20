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Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности - РИА Новости, 20.05.2023
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11:08 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873089765.html
Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности
Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности - РИА Новости, 20.05.2023
Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности
Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:08
2023-05-20T11:08
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, исходя из необходимости использования прежде всего мер, направленных на консолидацию спроса, применения принципов проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873085382.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности

Минэкономразвития по поручению Мишустина усовершенствует меры поддержки промышленности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, исходя из необходимости использования прежде всего мер, направленных на консолидацию спроса, применения принципов проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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