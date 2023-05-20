https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873089765.html
Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности
Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности - РИА Новости, 20.05.2023
Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности
Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:08
2023-05-20T11:08
2023-05-20T11:08
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве нужно до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Минэкономразвития с участием Аналитического центра при правительстве предстоит до 20 июля проанализировать действующие механизмы поддержки промышленности и представить предложения по их совершенствованию, исходя из необходимости использования прежде всего мер, направленных на консолидацию спроса, применения принципов проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и создания на территории страны добавленной стоимости по критически важным технологиям и оборудованию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873085382.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство усовершенствует меры поддержки промышленности
Минэкономразвития по поручению Мишустина усовершенствует меры поддержки промышленности