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Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 20.05.2023
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10:26 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873085382.html
Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности
Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 20.05.2023
Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности
Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ до 20 июля должны внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:26
2023-05-20T10:26
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ до 20 июля должны внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина РФ. "Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года должен быть внесён в правительство до 20 июля. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая. Ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития", - говорится в сообщении. Премьер также поручил ведомствам при подготовке предложений по реализации национальных проектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности

Мишустин поручил внести проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ до 20 июля должны внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года должен быть внесён в правительство до 20 июля. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая. Ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития", - говорится в сообщении.
Премьер также поручил ведомствам при подготовке предложений по реализации национальных проектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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