https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873085382.html
Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности
Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 20.05.2023
Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности
Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ до 20 июля должны внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:26
2023-05-20T10:26
2023-05-20T10:26
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ до 20 июля должны внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина РФ. "Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года должен быть внесён в правительство до 20 июля. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая. Ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития", - говорится в сообщении. Премьер также поручил ведомствам при подготовке предложений по реализации национальных проектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.
https://ria.ru/20230414/promyshlennost-1865319891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности
Мишустин поручил внести проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности