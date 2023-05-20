https://ria.ru/20230520/promyshlennost-1873085382.html

Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности

Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 20.05.2023

Мишустин поручил внести проект стратегии для обрабатывающей промышленности

Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ до 20 июля должны внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:26

2023-05-20T10:26

2023-05-20T10:26

экономика

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ до 20 июля должны внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина РФ. "Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года должен быть внесён в правительство до 20 июля. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая. Ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития", - говорится в сообщении. Премьер также поручил ведомствам при подготовке предложений по реализации национальных проектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.

https://ria.ru/20230414/promyshlennost-1865319891.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)