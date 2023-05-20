https://ria.ru/20230520/proekty-1873037544.html

Ефимов: семь московских проектов КРТ реализуют правообладатели недвижимости

Ефимов: семь московских проектов КРТ реализуют правообладатели недвижимости - РИА Новости, 20.05.2023

Ефимов: семь московских проектов КРТ реализуют правообладатели недвижимости

Семь площадок бывших промзон и неэффективно используемых участков в рамках комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют нынешние владельцы, сообщил... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:08

2023-05-20T09:08

2023-05-20T09:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Семь площадок бывших промзон и неэффективно используемых участков в рамках комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют нынешние владельцы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из 30 активных проектов КРТ инвесторы реализуют 13, семь из которых взяли на себя собственники земельных участков и сооружений, расположенных в бывших промзонах и на неэффективно используемых участках", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что правообладатели неэффективных участков в совокупности смогут возвести почти 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, производства, деловые и социальные объекты. Благодаря этому в семи проектах КРТ будет создано почти 10 тысяч рабочих мест, объем инвестиций составит более 170 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит четыре миллиарда рублей.Правообладатели реализуют проекты комплексного развития территорий в столичных районах Войковский, Дмитровский, Коптево, Щукино, Кунцево, Тимирязевский и Тропарево-Никулино. Общая площадь реорганизуемых земельных участков превышает 55 гектаров.

https://ria.ru/20230429/promzony-1868599228.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва