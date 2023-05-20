https://ria.ru/20230520/proekty-1873037544.html
Ефимов: семь московских проектов КРТ реализуют правообладатели недвижимости
Ефимов: семь московских проектов КРТ реализуют правообладатели недвижимости - РИА Новости, 20.05.2023
Ефимов: семь московских проектов КРТ реализуют правообладатели недвижимости
Семь площадок бывших промзон и неэффективно используемых участков в рамках комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют нынешние владельцы, сообщил... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:08
2023-05-20T09:08
2023-05-20T09:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Семь площадок бывших промзон и неэффективно используемых участков в рамках комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют нынешние владельцы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из 30 активных проектов КРТ инвесторы реализуют 13, семь из которых взяли на себя собственники земельных участков и сооружений, расположенных в бывших промзонах и на неэффективно используемых участках", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что правообладатели неэффективных участков в совокупности смогут возвести почти 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, производства, деловые и социальные объекты. Благодаря этому в семи проектах КРТ будет создано почти 10 тысяч рабочих мест, объем инвестиций составит более 170 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит четыре миллиарда рублей.Правообладатели реализуют проекты комплексного развития территорий в столичных районах Войковский, Дмитровский, Коптево, Щукино, Кунцево, Тимирязевский и Тропарево-Никулино. Общая площадь реорганизуемых земельных участков превышает 55 гектаров.
https://ria.ru/20230429/promzony-1868599228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Семь площадок бывших промзон и неэффективно используемых участков в рамках комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют нынешние владельцы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Из 30 активных проектов КРТ инвесторы реализуют 13, семь из которых взяли на себя собственники земельных участков и сооружений, расположенных в бывших промзонах и на неэффективно используемых участках", - отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он уточнил, что правообладатели неэффективных участков в совокупности смогут возвести почти 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, производства, деловые и социальные объекты. Благодаря этому в семи проектах КРТ будет создано почти 10 тысяч рабочих мест, объем инвестиций составит более 170 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит четыре миллиарда рублей.
Правообладатели реализуют проекты комплексного развития территорий в столичных районах Войковский, Дмитровский, Коптево, Щукино, Кунцево, Тимирязевский и Тропарево-Никулино. Общая площадь реорганизуемых земельных участков превышает 55 гектаров.
Заммэра Ефимов: пять участков бывших промзон развивают в рамках КРТ