https://ria.ru/20230520/primore-1873068572.html

В Приморье арестовали подозреваемого по делу об избиении человека до смерти

В Приморье арестовали подозреваемого по делу об избиении человека до смерти - РИА Новости, 20.05.2023

В Приморье арестовали подозреваемого по делу об избиении человека до смерти

Находившийся в розыске четвертый предполагаемый участник группового избиения мужчины до смерти в Дальнереченске задержан и заключен под стражу, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T06:00

2023-05-20T06:00

2023-05-20T06:48

происшествия

дальнереченск

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Находившийся в розыске четвертый предполагаемый участник группового избиения мужчины до смерти в Дальнереченске задержан и заключен под стражу, сообщили в прокуратуре Приморского края. Во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах края рассказал, что двое взрослых и двое подростков до смерти забили человека в ночь на понедельник. Один из участников избиения якобы вызвал скорую жертве. Вызов скорой в ту ночь действительно был, смерть пациента наступила до прибытия медиков, сообщили агентству в пресс-службе краевого минздрава. В среду в УМВД по региону заявили о задержании взрослого и двоих подростков, подозреваемых в избиении в пьяном виде своего знакомого, который от побоев скончался. Всех троих взяли под стражу на два месяца по решению суда. По информации краевого СУСК, еще один фигурант дела находился в розыске. "Задержан находившийся в розыске четвертый житель Дальнереченска, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего - ред.)... Суд заключил мужчину под стражу на один месяц 26 суток", - говорится в сообщении в телеграм-канале приморской прокуратуры. За нарушение ч. 4 ст. 111 УК РФ возможно наказание в виде заключения сроком до 15 лет.

https://ria.ru/20230518/vyrubka-1872524106.html

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происшествия, дальнереченск, россия, приморский край