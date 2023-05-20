https://ria.ru/20230520/priglashenie-1873117142.html

Байден после отмены саммита QUAD пригласил премьера Австралии в США

Байден после отмены саммита QUAD пригласил премьера Австралии в США - РИА Новости, 20.05.2023

Байден после отмены саммита QUAD пригласил премьера Австралии в США

Президент США Джо Байден после отмены своей поездки в Сидней для проведения саммита четырехстороннего диалога по безопасности QUAD пригласил премьер-министра... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T14:41

2023-05-20T14:41

2023-05-20T14:41

в мире

австралия

сша

хиросима (префектура)

джо байден

энтони альбанезе

фумио кисида

международное энергетическое агентство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден после отмены своей поездки в Сидней для проведения саммита четырехстороннего диалога по безопасности QUAD пригласил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе посетить Вашингтон в ходе совместного выступления на саммите G7 в Хиросиме, после которого они также сообщили о заключении соглашения о совместных действиях в области чистой энергетики. Очередной саммит QUAD планировалось провести в Сиднее 23-24 мая. Во вторник президент США Джо Байден заявил, что не сможет поехать на встречу лидеров QUAD в Австралию в связи с ситуацией вокруг госдолга США, так как должен принять участие в переговорах по этому вопросу. В связи с этим лидерская встреча была отменена. После этого премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение отказаться от запланированного визита в Австралию. После отмены визита президента США Джо Байдена в Австралию лидеры США, Японии, Индии, Австралии договорились провести встречу в формате QUAD в Хиросиме в субботу. Во время вступительной речи, текст которой опубликовал Белый дом, Байден заявил, что с нетерпением ждет разговора с Альбанезе. Также американский президент пригласил австралийского премьера посетить Вашингтон с официальным визитом "в этом году". Позже лидеры сообщили о заключении соглашения между США и Австралией о совместных действиях в области чистой энергетики. Байден заявил, что соглашение является свидетельством тесного двустороннего сотрудничества стран. Он также добавил, что климат и чистая энергия рассматриваются как потенциальный новый приоритет в деятельности австралийско-американского альянса. Президент США, в частности, отметил, что заключенное соглашение позволит расширить и диверсифицировать цепочки поставок экологически чистой энергии и критически важных материалов. В ходе совместного выступления с Альбанезе Байден добавил, что сожалеет о переносе встречи в формате QUAD в Сиднее на более поздний срок в Хиросиме, объяснив отмену своей поездки в Австралию "кое-чем", происходящим в США, на что он был должен обратить внимание. Австралийский премьер в свою очередь поддержал американского президента и заявил, что на его месте поступил бы "точно также". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872071055.html

https://ria.ru/20230303/kitay-1855536682.html

австралия

сша

хиросима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, австралия, сша, хиросима (префектура), джо байден, энтони альбанезе, фумио кисида, международное энергетическое агентство, оон