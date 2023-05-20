https://ria.ru/20230520/prava-1873095798.html

Лидеры "Большой семерки" обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае

Лидеры "Большой семерки" обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры "Большой семерки" обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае

Страны G7 продолжат выражать озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:14

2023-05-20T12:14

2023-05-20T12:41

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китай

хиросима (префектура)

тибет

международное энергетическое агентство

оон

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 продолжат выражать озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы продолжим выражать нашу обеспокоенность ситуацией с правами человека в Китае, в том числе в Тибете и Синьцзяне, принудительный труд в этих районах вызывает у нас серьезную озабоченность", - говорится в документе. Отмечается, что страны "семерки" призывают Китай выполнять свои обязательства в рамках Китайско-британской декларации, следовать Основному закону Гонконга, "в которых закреплены права, свободы и высокая степень автономии Гонконга". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20220408/kitay-1782453584.html

https://ria.ru/20230520/kitay-1873084133.html

китай

хиросима (префектура)

тибет

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, хиросима (префектура), тибет, международное энергетическое агентство, оон, g7