https://ria.ru/20230520/prava-1873095798.html
Лидеры "Большой семерки" обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае
Лидеры "Большой семерки" обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае - РИА Новости, 20.05.2023
Лидеры "Большой семерки" обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае
Страны G7 продолжат выражать озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, говорится в коммюнике по итогам саммита. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:14
2023-05-20T12:14
2023-05-20T12:41
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хиросима (префектура)
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международное энергетическое агентство
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g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 продолжат выражать озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы продолжим выражать нашу обеспокоенность ситуацией с правами человека в Китае, в том числе в Тибете и Синьцзяне, принудительный труд в этих районах вызывает у нас серьезную озабоченность", - говорится в документе. Отмечается, что страны "семерки" призывают Китай выполнять свои обязательства в рамках Китайско-британской декларации, следовать Основному закону Гонконга, "в которых закреплены права, свободы и высокая степень автономии Гонконга". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20220408/kitay-1782453584.html
https://ria.ru/20230520/kitay-1873084133.html
китай
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, хиросима (префектура), тибет, международное энергетическое агентство, оон, g7
В мире, Китай, Хиросима (префектура), Тибет, Международное энергетическое агентство, ООН, G7
Лидеры "Большой семерки" обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае
Лидеры G7 выразили озабоченность ситуацией с правами человека в Тибете и Синьцзяне