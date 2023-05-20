https://ria.ru/20230520/pozhar-1873117753.html
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали - РИА Новости, 20.05.2023
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали
Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью ликвидирован, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T14:48
2023-05-20T14:48
2023-05-20T14:48
происшествия
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью ликвидирован, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России. "В 14:25 (мск) пожар на складе в Воронеже полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Как сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону, пожарным удалось спасти от огня пять складских помещений, стоящих рядом с горящим складом. Информация о пожаре в районе торгово-развлекательного центра поступила спасателям в 9.40 мск субботы. По данным ГУ МЧС, произошло возгорание на складе на территории промзоны. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
https://ria.ru/20230519/pozhar-1872815629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали
Пожар на складе с поддонами в Воронеже ликвидировали