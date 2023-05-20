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Пожар на складе в Воронеже ликвидировали - РИА Новости, 20.05.2023
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14:48 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/pozhar-1873117753.html
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали - РИА Новости, 20.05.2023
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали
Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью ликвидирован, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T14:48
2023-05-20T14:48
происшествия
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью ликвидирован, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России. "В 14:25 (мск) пожар на складе в Воронеже полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Как сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону, пожарным удалось спасти от огня пять складских помещений, стоящих рядом с горящим складом. Информация о пожаре в районе торгово-развлекательного центра поступила спасателям в 9.40 мск субботы. По данным ГУ МЧС, произошло возгорание на складе на территории промзоны. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
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происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Воронеже ликвидировали

Пожар на складе с поддонами в Воронеже ликвидировали

© фото очевидцаПожар на складе в Воронеже
Пожар на складе в Воронеже
© фото очевидца
Пожар на складе в Воронеже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью ликвидирован, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России.
"В 14:25 (мск) пожар на складе в Воронеже полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Как сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону, пожарным удалось спасти от огня пять складских помещений, стоящих рядом с горящим складом.
Информация о пожаре в районе торгово-развлекательного центра поступила спасателям в 9.40 мск субботы. По данным ГУ МЧС, произошло возгорание на складе на территории промзоны. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
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ПроисшествияВоронежРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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