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Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти - РИА Новости, 20.05.2023
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти
Пять человек пострадали в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:03
2023-05-20T23:03
2023-05-20T23:03
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве республики. Ранее представительство ЛНР в СЦКК информировало о двух погибших и двух пострадавших в результате обстрела со стороны армии Киева села Калиново-Борщеватое в ЛНР. "Количество пострадавших в результате обстрела населенного пункта Калиново-Борщеватое увеличилось до пяти мирных жителей республики", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. Сообщается, что трое пострадавших из одной семьи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти
Число пострадавших при украинском обстреле села Калиново-Борщеватое в ЛНР возросло до пяти