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Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/postradavshie-1873175938.html
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти - РИА Новости, 20.05.2023
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти
Пять человек пострадали в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:03
2023-05-20T23:03
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве республики. Ранее представительство ЛНР в СЦКК информировало о двух погибших и двух пострадавших в результате обстрела со стороны армии Киева села Калиново-Борщеватое в ЛНР. "Количество пострадавших в результате обстрела населенного пункта Калиново-Борщеватое увеличилось до пяти мирных жителей республики", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. Сообщается, что трое пострадавших из одной семьи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти

Число пострадавших при украинском обстреле села Калиново-Борщеватое в ЛНР возросло до пяти

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве республики.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК информировало о двух погибших и двух пострадавших в результате обстрела со стороны армии Киева села Калиново-Борщеватое в ЛНР.
"Количество пострадавших в результате обстрела населенного пункта Калиново-Борщеватое увеличилось до пяти мирных жителей республики", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
Сообщается, что трое пострадавших из одной семьи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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