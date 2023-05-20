https://ria.ru/20230520/postradavshie-1873175938.html

Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти

Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти - РИА Новости, 20.05.2023

Число пострадавших при обстреле села Калиново-Борщеватое возросло до пяти

Пять человек пострадали в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:03

2023-05-20T23:03

2023-05-20T23:03

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщили в правительстве республики. Ранее представительство ЛНР в СЦКК информировало о двух погибших и двух пострадавших в результате обстрела со стороны армии Киева села Калиново-Борщеватое в ЛНР. "Количество пострадавших в результате обстрела населенного пункта Калиново-Борщеватое увеличилось до пяти мирных жителей республики", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. Сообщается, что трое пострадавших из одной семьи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, вооруженные силы украины