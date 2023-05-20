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В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 20.05.2023 (обновлено: 18:43 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/postradavshie-1873145819.html
В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека
В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека - РИА Новости, 20.05.2023
В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека
Два человека погибли и двое ранены в результате взрыва неизвестного устройства в селе Калиново-Борщеватое Попаснянского района в ЛНР, сообщил глава... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:28
2023-05-20T18:43
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
первомайск
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ПЕРВОМАЙСК, 20 мая - РИА Новости. Два человека погибли и двое ранены в результате взрыва неизвестного устройства в селе Калиново-Борщеватое Попаснянского района в ЛНР, сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин. В представительстве ЛНР в СЦКК проинформировали, что инцидент произошел в результате обстрела.В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в 16.50 в результате обстрела Калиново-Борщеватого погибли две мирные жительницы, два человека получили ранения. Информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873009955.html
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луганская народная республика, первомайск
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Первомайск
В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека

В ЛНР заявили, что при срабатывании неизвестного взрывного устройства погибли два человека

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкСотрудники полиции, Луганск
Сотрудники полиции, Луганск - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Сотрудники полиции, Луганск. Архивное фото
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ПЕРВОМАЙСК, 20 мая - РИА Новости. Два человека погибли и двое ранены в результате взрыва неизвестного устройства в селе Калиново-Борщеватое Попаснянского района в ЛНР, сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин. В представительстве ЛНР в СЦКК проинформировали, что инцидент произошел в результате обстрела.
«

"В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства в воздухе, на территории населенного пункта Калиново-Борщеватое (Попаснянский район – ред.) погибли двое и ранены двое наших жителей. Информация о повреждениях и подробности случившегося уточняются", - написал Колягин в своем телеграм-канале.

В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в 16.50 в результате обстрела Калиново-Борщеватого погибли две мирные жительницы, два человека получили ранения. Информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПервомайск
 
 
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