https://ria.ru/20230520/postradavshie-1873145819.html

В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека

В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека - РИА Новости, 20.05.2023

В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека

Два человека погибли и двое ранены в результате взрыва неизвестного устройства в селе Калиново-Борщеватое Попаснянского района в ЛНР, сообщил глава... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:28

2023-05-20T18:28

2023-05-20T18:43

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

первомайск

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ПЕРВОМАЙСК, 20 мая - РИА Новости. Два человека погибли и двое ранены в результате взрыва неизвестного устройства в селе Калиново-Борщеватое Попаснянского района в ЛНР, сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин. В представительстве ЛНР в СЦКК проинформировали, что инцидент произошел в результате обстрела.В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в 16.50 в результате обстрела Калиново-Борщеватого погибли две мирные жительницы, два человека получили ранения. Информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.

https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873009955.html

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луганская народная республика, первомайск