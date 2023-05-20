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В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека
В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека - РИА Новости, 20.05.2023
В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека
Два человека погибли и двое ранены в результате взрыва неизвестного устройства в селе Калиново-Борщеватое Попаснянского района в ЛНР, сообщил глава... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:28
2023-05-20T18:28
2023-05-20T18:43
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ПЕРВОМАЙСК, 20 мая - РИА Новости. Два человека погибли и двое ранены в результате взрыва неизвестного устройства в селе Калиново-Борщеватое Попаснянского района в ЛНР, сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин. В представительстве ЛНР в СЦКК проинформировали, что инцидент произошел в результате обстрела.В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что в 16.50 в результате обстрела Калиново-Борщеватого погибли две мирные жительницы, два человека получили ранения. Информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20230520/spetsoperatsiya-1873009955.html
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луганская народная республика, первомайск
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Первомайск
В ЛНР при срабатывании взрывного устройства погибли два человека
В ЛНР заявили, что при срабатывании неизвестного взрывного устройства погибли два человека