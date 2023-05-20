https://ria.ru/20230520/porty-1873178520.html

Киев заявил об отсутствии договоренностей по функционированию двух портов

Киев заявил об отсутствии договоренностей по функционированию двух портов - РИА Новости, 20.05.2023

Киев заявил об отсутствии договоренностей по функционированию двух портов

Договоренностей о полноценном функционировании украинских портов Николаев и Ольвия в рамках зерновой сделки на данный момент нет, заявил министр аграрной... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:49

2023-05-20T23:49

2023-05-20T23:49

зерновая сделка

экономика

николаев (украина)

украина

россия

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в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Договоренностей о полноценном функционировании украинских портов Николаев и Ольвия в рамках зерновой сделки на данный момент нет, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор не выполнены. В российском МИД, комментируя продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее. "О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних нескольких дней, это в контексте заявления президента Турции Эрдогана, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия. То есть выйдут, а не будут заходить. Это означает, что пока что договоренностей о полноценной нормальной работе этих портов нет", - заявил Сольский в эфире национального телемарафона "Единые новости". Как подчеркнул чиновник, в случае включения порта Николаев в зерновую сделку Украина имела бы возможность увеличить примерно в два раза свой экспорт. Однако, по его словам, важно не только открытие этого порта, но и то, чтобы количество пропускаемых в Босфоре судов было достаточным. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230518/sdelka-1872760974.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

николаев (украина)

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зерновая сделка, экономика, николаев (украина), украина, россия, оон, в мире