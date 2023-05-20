Киев заявил об отсутствии договоренностей по функционированию двух портов
В Киеве заявили об отсутствии договоренностей по функционированию портов Николаев и Ольвия
© AP Photo / David GoldmanКорабль с украинским зерном
© AP Photo / David Goldman
Корабль с украинским зерном. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Договоренностей о полноценном функционировании украинских портов Николаев и Ольвия в рамках зерновой сделки на данный момент нет, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор не выполнены. В российском МИД, комментируя продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.
"О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних нескольких дней, это в контексте заявления президента Турции Эрдогана, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия. То есть выйдут, а не будут заходить. Это означает, что пока что договоренностей о полноценной нормальной работе этих портов нет", - заявил Сольский в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Как подчеркнул чиновник, в случае включения порта Николаев в зерновую сделку Украина имела бы возможность увеличить примерно в два раза свой экспорт. Однако, по его словам, важно не только открытие этого порта, но и то, чтобы количество пропускаемых в Босфоре судов было достаточным.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.