https://ria.ru/20230520/politika-1873092375.html

Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится

Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится - РИА Новости, 20.05.2023

Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится

Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что пока рано прогнозировать исход всеобщих выборов в Турции, но политика Анкары в отношении Москвы вряд ли... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:28

2023-05-20T11:28

2023-05-20T11:28

турция

анкара (провинция)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что пока рано прогнозировать исход всеобщих выборов в Турции, но политика Анкары в отношении Москвы вряд ли изменится. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу за рубежом, в том числе на территории России. Посол Самсар вместе с супругой проголосовал в числе первых в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Пока рано что-то прогнозировать, но я уверен, что турецкая политика в отношении России не изменится", - сказал посол журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о будущем отношений Москвы и Анкары. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов Турции за рубежом продлится три дня.

https://ria.ru/20230519/rossiya-1872931179.html

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868219686.html

турция

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, анкара (провинция), россия, в мире