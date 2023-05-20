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Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится - РИА Новости, 20.05.2023
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11:28 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/politika-1873092375.html
Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится
Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится - РИА Новости, 20.05.2023
Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится
Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что пока рано прогнозировать исход всеобщих выборов в Турции, но политика Анкары в отношении Москвы вряд ли... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:28
2023-05-20T11:28
турция
анкара (провинция)
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что пока рано прогнозировать исход всеобщих выборов в Турции, но политика Анкары в отношении Москвы вряд ли изменится. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу за рубежом, в том числе на территории России. Посол Самсар вместе с супругой проголосовал в числе первых в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Пока рано что-то прогнозировать, но я уверен, что турецкая политика в отношении России не изменится", - сказал посол журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о будущем отношений Москвы и Анкары. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов Турции за рубежом продлится три дня.
https://ria.ru/20230519/rossiya-1872931179.html
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турция, анкара (провинция), россия, в мире
Турция, Анкара (провинция), Россия, В мире
Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится

Посол Турции Мехмет Самсар считает, что политика Анкары в отношении России не изменится

© Фото предоставлено посольством Турции в РФПосол Турции в России Мехмет Самсар
Посол Турции в России Мехмет Самсар
© Фото предоставлено посольством Турции в РФ
Посол Турции в России Мехмет Самсар. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что пока рано прогнозировать исход всеобщих выборов в Турции, но политика Анкары в отношении Москвы вряд ли изменится.
Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу за рубежом, в том числе на территории России. Посол Самсар вместе с супругой проголосовал в числе первых в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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"Пока рано что-то прогнозировать, но я уверен, что турецкая политика в отношении России не изменится", - сказал посол журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о будущем отношений Москвы и Анкары.
Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов Турции за рубежом продлится три дня.
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