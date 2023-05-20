https://ria.ru/20230520/politika-1873092375.html
Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится
Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится - РИА Новости, 20.05.2023
Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится
Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что пока рано прогнозировать исход всеобщих выборов в Турции, но политика Анкары в отношении Москвы вряд ли... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:28
2023-05-20T11:28
2023-05-20T11:28
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что пока рано прогнозировать исход всеобщих выборов в Турции, но политика Анкары в отношении Москвы вряд ли изменится. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу за рубежом, в том числе на территории России. Посол Самсар вместе с супругой проголосовал в числе первых в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Пока рано что-то прогнозировать, но я уверен, что турецкая политика в отношении России не изменится", - сказал посол журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о будущем отношений Москвы и Анкары. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов Турции за рубежом продлится три дня.
https://ria.ru/20230519/rossiya-1872931179.html
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868219686.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), россия, в мире
Турция, Анкара (провинция), Россия, В мире
Посол Турции считает, что политика Анкары в отношении России не изменится
Посол Турции Мехмет Самсар считает, что политика Анкары в отношении России не изменится