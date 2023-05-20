Южная Корея и Индия договорились развивать оборонное сотрудничество
Южная Корея и Индия на полях G7 договорились развивать оборонное сотрудничество
© AP Photo / Franck RobichonЛидеры стран G7
© AP Photo / Franck Robichon
Лидеры стран G7. Архивное фото
СЕУЛ, 20 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе двусторонней встречи на полях саммита G7 в Хиросиме договорились развивать сотрудничество в области обороны, передовых технологий и в других сферах, сообщила администрация президента Южной Кореи.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Лидеры Южной Кореи и Индии провели встречу на полях саммита в связи с тем, что страны отмечают в этом году 50-летие установления дипломатических отношений. Отмечается, что это первые личные переговоры Юн Сок Ёля и Моди, стороны договорились развивать особое стратегическое партнерство между двумя странами в ряде сфер.
По словам представителя администрации южнокорейского президента Ли До Уна, Юн Сок Ёль поблагодарил Моди за участие в Саммите за демократию, совместно организованном Южной Кореей и США в марте, и заявил, что Южная Корея и Индия должны совместно реагировать на региональные и глобальные проблемы как "страны, разделяющие демократические ценности". Моди согласился с тем, что две страны должны укреплять стратегические связи и сотрудничество.
"Лидеры двух стран договорились развивать сотрудничество не только в области вооружений, включая самоходные артиллерийские установки (САУ) К-9, но и в области передовых технологий, таких как цифровые технологии, биотехнологии и здравоохранение, космос. В частности, они договорились обновить Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), которое вступило в силу между Южной Кореей и Индией в 2010 году, а также о дальнейшем расширении двусторонней торговли и поиске новых областей сотрудничества", - говорится в заявлении Ли До Уна.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего бизнеса, проблему Корейского полуострова, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, изменения климата. Лидеры договорились совместно вносить вклад в региональный мир и стабильность путем согласования Индо-Тихоокеанской стратегии Южной Кореи и политики Индии на Востоке, поддерживать развивающиеся страны так называемого "Глобального Юга". Как отмечается, главы двух стран согласились, что Южная Корея и Индия как "страны-единомышленницы" создают прочные рамки для сотрудничества "на основе демократической солидарности".
Ранее в пятницу президент Южной Кореи на двусторонней встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе также договорился об усилении сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности.