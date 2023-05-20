https://ria.ru/20230520/politika-1873079599.html

Южная Корея и Индия договорились развивать оборонное сотрудничество

Южная Корея и Индия договорились развивать оборонное сотрудничество - РИА Новости, 20.05.2023

Южная Корея и Индия договорились развивать оборонное сотрудничество

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе двусторонней встречи на полях саммита G7 в Хиросиме договорились развивать... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:25

2023-05-20T09:25

2023-05-20T09:38

в мире

южная корея

индия

хиросима (префектура)

энтони альбанезе

юн сок ель

нарендра моди

g7

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СЕУЛ, 20 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе двусторонней встречи на полях саммита G7 в Хиросиме договорились развивать сотрудничество в области обороны, передовых технологий и в других сферах, сообщила администрация президента Южной Кореи. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Лидеры Южной Кореи и Индии провели встречу на полях саммита в связи с тем, что страны отмечают в этом году 50-летие установления дипломатических отношений. Отмечается, что это первые личные переговоры Юн Сок Ёля и Моди, стороны договорились развивать особое стратегическое партнерство между двумя странами в ряде сфер. По словам представителя администрации южнокорейского президента Ли До Уна, Юн Сок Ёль поблагодарил Моди за участие в Саммите за демократию, совместно организованном Южной Кореей и США в марте, и заявил, что Южная Корея и Индия должны совместно реагировать на региональные и глобальные проблемы как "страны, разделяющие демократические ценности". Моди согласился с тем, что две страны должны укреплять стратегические связи и сотрудничество. "Лидеры двух стран договорились развивать сотрудничество не только в области вооружений, включая самоходные артиллерийские установки (САУ) К-9, но и в области передовых технологий, таких как цифровые технологии, биотехнологии и здравоохранение, космос. В частности, они договорились обновить Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), которое вступило в силу между Южной Кореей и Индией в 2010 году, а также о дальнейшем расширении двусторонней торговли и поиске новых областей сотрудничества", - говорится в заявлении Ли До Уна. Стороны также обсудили вопросы двустороннего бизнеса, проблему Корейского полуострова, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, изменения климата. Лидеры договорились совместно вносить вклад в региональный мир и стабильность путем согласования Индо-Тихоокеанской стратегии Южной Кореи и политики Индии на Востоке, поддерживать развивающиеся страны так называемого "Глобального Юга". Как отмечается, главы двух стран согласились, что Южная Корея и Индия как "страны-единомышленницы" создают прочные рамки для сотрудничества "на основе демократической солидарности". Юн Сок Ёль и Моди также договорились активизировать каналы общения, встретиться и продолжить обсуждения на саммите глав государств и правительств G20 в Нью-Дели в Индии в сентябре. Ранее в пятницу президент Южной Кореи на двусторонней встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе также договорился об усилении сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности.

https://ria.ru/20230520/sammit-1873069690.html

https://ria.ru/20230517/gosdolg-1872287025.html

южная корея

индия

хиросима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, индия, хиросима (префектура), энтони альбанезе, юн сок ель, нарендра моди, g7, большая двадцатка