https://ria.ru/20230520/pogoda-1873064517.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 20.05.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

В Москве на выходных ожидается до 18-19 градусов тепла, погода будет дождливой и ветреной, в отдельных районах пройдет гроза, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T03:12

2023-05-20T03:12

2023-05-20T06:43

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Москве на выходных ожидается до 18-19 градусов тепла, погода будет дождливой и ветреной, в отдельных районах пройдет гроза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу ночью в Москве 5-10 градусов, днем максимальные температуры - 16-18 градусов. Это температура около нормы, но будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. В воскресенье ситуация сложнее, температура ночная – 8-10, дневная – 17-19, однако день будет дождливый, в отдельных районах пройдет гроза, при этом усиление ветра до 15 метров в секунду", - рассказал Вильфанд. По его словам, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются также и в ночь на понедельник. Температура начнет снова повышаться с 23 мая, днем во вторник будет уже 19-24 градуса.

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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество