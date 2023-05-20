Рейтинг@Mail.ru
К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/poezd-1873096136.html
К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд
К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд - РИА Новости, 20.05.2023
К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд
Пожарный поезд направлен для подвоза воды к месту тушения пожара площадью 1,2 тысячи квадратных метров на складе поддонов в Воронеже, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:15
2023-05-20T12:15
происшествия
воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873092949_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_51ba7155e9649e6f640a2d8f4514259a.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для подвоза воды к месту тушения пожара площадью 1,2 тысячи квадратных метров на складе поддонов в Воронеже, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. Информация о пожаре в районе торгово-развлекательного центра "Максимир", по адресу Ленинский проспект 174, поступила спасателям в 9.40 мск субботы. По данным ГУМЧС, произошло загорание на складе с деревянными поддонами на территории промзоны, площадь пожара составила порядка 1200 квадратных метров. "Площадь пожара пока удается удерживать на 1200 квадратных метров, хотя горючая загрузка склада (деревянные поддоны) очень высокая, есть проблемы с водоснабжением, общая группировка на месте пожара - 116 человек и 35 единиц техники, от РЖД на место пожара для подвоза воды следует пожарный поезд", - сообщил представитель ГУМЧС. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
https://ria.ru/20230519/pozhar-1872815629.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873092949_256:0:1215:719_1920x0_80_0_0_cae394e1a6d6fe76cdd1f161f642d43f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд

К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд для подвоза воды

© фото очевидцаПожар на складе в Воронеже
Пожар на складе в Воронеже
© фото очевидца
Пожар на складе в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для подвоза воды к месту тушения пожара площадью 1,2 тысячи квадратных метров на складе поддонов в Воронеже, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Информация о пожаре в районе торгово-развлекательного центра "Максимир", по адресу Ленинский проспект 174, поступила спасателям в 9.40 мск субботы. По данным ГУМЧС, произошло загорание на складе с деревянными поддонами на территории промзоны, площадь пожара составила порядка 1200 квадратных метров.
"Площадь пожара пока удается удерживать на 1200 квадратных метров, хотя горючая загрузка склада (деревянные поддоны) очень высокая, есть проблемы с водоснабжением, общая группировка на месте пожара - 116 человек и 35 единиц техники, от РЖД на место пожара для подвоза воды следует пожарный поезд", - сообщил представитель ГУМЧС.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Омской области погибли мать и дочь при пожаре из-за холодильника
19 мая, 09:21
 
ПроисшествияВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала