https://ria.ru/20230520/poezd-1873096136.html

К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд

К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд - РИА Новости, 20.05.2023

К месту возгорания на складе в Воронеже направили пожарный поезд

Пожарный поезд направлен для подвоза воды к месту тушения пожара площадью 1,2 тысячи квадратных метров на складе поддонов в Воронеже, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:15

2023-05-20T12:15

2023-05-20T12:15

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для подвоза воды к месту тушения пожара площадью 1,2 тысячи квадратных метров на складе поддонов в Воронеже, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону. Информация о пожаре в районе торгово-развлекательного центра "Максимир", по адресу Ленинский проспект 174, поступила спасателям в 9.40 мск субботы. По данным ГУМЧС, произошло загорание на складе с деревянными поддонами на территории промзоны, площадь пожара составила порядка 1200 квадратных метров. "Площадь пожара пока удается удерживать на 1200 квадратных метров, хотя горючая загрузка склада (деревянные поддоны) очень высокая, есть проблемы с водоснабжением, общая группировка на месте пожара - 116 человек и 35 единиц техники, от РЖД на место пожара для подвоза воды следует пожарный поезд", - сообщил представитель ГУМЧС. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

https://ria.ru/20230519/pozhar-1872815629.html

воронеж

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронеж