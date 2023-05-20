https://ria.ru/20230520/podbezopasnost-1873083838.html

Лидеры G7 планируют запустить инициативу по продовольственной безопасности

Лидеры G7 планируют запустить инициативу по продовольственной безопасности - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры G7 планируют запустить инициативу по продовольственной безопасности

Лидеры G7 с партнерами намерены запустить хиросимскую инициативу по глобальной продовольственной безопасности, говорится в заявлении лидеров G7 по экономической РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:11

2023-05-20T10:11

2023-05-20T10:24

g7

в мире

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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры G7 с партнерами намерены запустить хиросимскую инициативу по глобальной продовольственной безопасности, говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите в Хиросиме."Мы обязуемся предпринять конкретные шаги со странами-партнерами, как указано в прилагаемом "Хиросимском заявлении о действиях по устойчивой глобальной продовольственной безопасности", и призываем к более широкому международному сотрудничеству", - сообщается в итоговом заявлении.В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230519/sdelka-1872949569.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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