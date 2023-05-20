Лидеры G7 планируют запустить инициативу по продовольственной безопасности
Лидеры G7 планируют запустить хиросимскую инициативу по продовольственной безопасности
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры G7 с партнерами намерены запустить хиросимскую инициативу по глобальной продовольственной безопасности, говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы обязуемся предпринять конкретные шаги со странами-партнерами, как указано в прилагаемом "Хиросимском заявлении о действиях по устойчивой глобальной продовольственной безопасности", и призываем к более широкому международному сотрудничеству", - сообщается в итоговом заявлении.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.