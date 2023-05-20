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CША отказались сообщать, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16 - РИА Новости, 20.05.2023
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04:19 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/piloty-1873066068.html
CША отказались сообщать, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16
CША отказались сообщать, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16 - РИА Новости, 20.05.2023
CША отказались сообщать, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока не готов сообщить, сколько займет обучение украинских пилотов управлению... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T04:19
2023-05-20T04:19
сша
хиросима (префектура)
джейк салливан
f-16
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока не готов сообщить, сколько займет обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16. "Я не собираюсь строить график того, сколько времени займет обучение", - сказал Салливан на брифинге в Хиросиме. По его словам, этим будут заниматься военные эксперты.
https://ria.ru/20230520/f-16-1873065824.html
сша
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сша, хиросима (префектура), джейк салливан, f-16, в мире
США, Хиросима (префектура), Джейк Салливан, F-16, В мире
CША отказались сообщать, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16

Белый дом не готов сообщить, сколько займет обучение украинских пилотов управлению F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока не готов сообщить, сколько займет обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16.
"Я не собираюсь строить график того, сколько времени займет обучение", - сказал Салливан на брифинге в Хиросиме.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории
04:12
По его словам, этим будут заниматься военные эксперты.
 
СШАХиросима (префектура)Джейк СалливанF-16В мире
 
 
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