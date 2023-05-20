https://ria.ru/20230520/piloty-1873066068.html

CША отказались сообщать, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16

CША отказались сообщать, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16 - РИА Новости, 20.05.2023

CША отказались сообщать, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока не готов сообщить, сколько займет обучение украинских пилотов управлению... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T04:19

2023-05-20T04:19

2023-05-20T04:19

сша

хиросима (префектура)

джейк салливан

f-16

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока не готов сообщить, сколько займет обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16. "Я не собираюсь строить график того, сколько времени займет обучение", - сказал Салливан на брифинге в Хиросиме. По его словам, этим будут заниматься военные эксперты.

https://ria.ru/20230520/f-16-1873065824.html

сша

хиросима (префектура)

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сша, хиросима (префектура), джейк салливан, f-16, в мире