https://ria.ru/20230520/perekhvaty-1873101081.html
Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow - РИА Новости, 20.05.2023
Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow, сообщили в в Минобороны России. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:42
2023-05-20T12:42
2023-05-20T13:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872810860_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6464f09b4650fff4873b1d8ecdd80b41.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow, сообщили в в Минобороны России. Также ПВО перехватили авиационную бомбу производства США GBU-32. Кроме того, в ДНР и ЛНР уничтожили 18 беспилотников ВСУ.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872810860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef6c3e4f220c77ec880812a505b6511f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow