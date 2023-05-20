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Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 20.05.2023 (обновлено: 13:10 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/perekhvaty-1873101081.html
Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow - РИА Новости, 20.05.2023
Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow, сообщили в в Минобороны России. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:42
2023-05-20T13:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow, сообщили в в Минобороны России. Также ПВО перехватили авиационную бомбу производства США GBU-32. Кроме того, в ДНР и ЛНР уничтожили 18 беспилотников ВСУ.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow, сообщили в в Минобороны России.
Также ПВО перехватили авиационную бомбу производства США GBU-32.
Кроме того, в ДНР и ЛНР уничтожили 18 беспилотников ВСУ.
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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