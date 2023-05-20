https://ria.ru/20230520/perekhvaty-1873101081.html

Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow - РИА Новости, 20.05.2023

Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow, сообщили в в Минобороны России. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:42

2023-05-20T12:42

2023-05-20T13:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872810860_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6464f09b4650fff4873b1d8ecdd80b41.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 12 американских снарядов HIMARS и британских ракет Storm Shadow, сообщили в в Минобороны России. Также ПВО перехватили авиационную бомбу производства США GBU-32. Кроме того, в ДНР и ЛНР уничтожили 18 беспилотников ВСУ.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф