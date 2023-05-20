https://ria.ru/20230520/peregovory-1873062987.html

СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине

СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине - РИА Новости, 20.05.2023

СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине

Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам, говорится в статье китайской газеты Global Times. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T02:37

2023-05-20T02:37

2023-05-20T05:16

специальная военная операция на украине

в мире

киев

сергей лавров

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам, говорится в статье китайской газеты Global Times."Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление", — отмечается в публикации.По мнению автора статьи, европейские лидеры, чьи страны очень сильно пострадали экономически от последствий конфликта, надеются, что военные действия скоро закончатся. И даже несмотря на их жесткую риторику, считает обозреватель, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в "бездонную пропасть украинского конфликта".Как отмечается в материале, показательно, что Россия и Запад стараются не использовать крайние меры в украинском конфликте.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В среду глава МИД России Сергей Лавров признался, что ему уже надоело доказывать, что Москва готова к диалогу.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева как нежелание вести переговоры.

https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html

https://ria.ru/20230517/peskov-1872356186.html

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в мире, киев, сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий песков