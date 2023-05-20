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СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:37 20.05.2023 (обновлено: 05:16 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/peregovory-1873062987.html
СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине
СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине - РИА Новости, 20.05.2023
СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине
Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам, говорится в статье китайской газеты Global Times. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T02:37
2023-05-20T05:16
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сергей лавров
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам, говорится в статье китайской газеты Global Times."Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление", — отмечается в публикации.По мнению автора статьи, европейские лидеры, чьи страны очень сильно пострадали экономически от последствий конфликта, надеются, что военные действия скоро закончатся. И даже несмотря на их жесткую риторику, считает обозреватель, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в "бездонную пропасть украинского конфликта".Как отмечается в материале, показательно, что Россия и Запад стараются не использовать крайние меры в украинском конфликте.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В среду глава МИД России Сергей Лавров признался, что ему уже надоело доказывать, что Москва готова к диалогу.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева как нежелание вести переговоры.
https://ria.ru/20230520/nato-1873060055.html
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в мире, киев, сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
СМИ: Запад готовится к будущим переговорам по Украине

GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам, говорится в статье китайской газеты Global Times.
"Это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление", — отмечается в публикации.
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По мнению автора статьи, европейские лидеры, чьи страны очень сильно пострадали экономически от последствий конфликта, надеются, что военные действия скоро закончатся. И даже несмотря на их жесткую риторику, считает обозреватель, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в "бездонную пропасть украинского конфликта".
Как отмечается в материале, показательно, что Россия и Запад стараются не использовать крайние меры в украинском конфликте.
«

"Все это дает смутный сигнал о том, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для того, чтобы его остановить", — заключил автор.

Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В среду глава МИД России Сергей Лавров признался, что ему уже надоело доказывать, что Москва готова к диалогу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева как нежелание вести переговоры.
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