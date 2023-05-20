https://ria.ru/20230520/patriarkh-1873163070.html

Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, заявил патриарх Кирилл

Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.05.2023

Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, заявил патриарх Кирилл

Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, у человечества может не остаться шансов на выживание в случае применения оружия массового поражения, и христиане, и РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:53

2023-05-20T20:53

2023-05-20T20:53

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, у человечества может не остаться шансов на выживание в случае применения оружия массового поражения, и христиане, и мусульмане должны помнить, "что Бог не в силе, а в правде", сказал на встрече с государственными и общественными деятелями мусульманских стран в Болгарской исламской академии патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом смысле сотрудничество России с исламским миром сегодня приобретает очень важное значение и некое новое измерение, добавил он. "У нас есть надежда на то, что мы не единственная цивилизация, которая не желает идти по греховному пути развития. Мы видим потенциальных друзей и единомышленников в исламской цивилизации, и я надеюсь, что и представители ислама способны опознать в русском православии и в русских православных людях своих единомышленников… Уверен, что дальнейшее развитие и расширение взаимодействия между православием и исламом, в том числе в академической сфере, поможет нам эффективно противостоять искушениям, вызовам, соблазнам современности", – заявил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868163315.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь