Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: мир стоит перед лицом катастрофического конфликта, третьей мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, у человечества может не остаться шансов на выживание в случае применения оружия массового поражения, и христиане, и мусульмане должны помнить, "что Бог не в силе, а в правде", сказал на встрече с государственными и общественными деятелями мусульманских стран в Болгарской исламской академии патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Сегодня мир стоит фактически перед лицом катастрофического конфликта, и некоторые называют это третьей мировой войной. Не берусь утверждать, так ли это, но, действительно, накопился такой потенциал конфронтации, что у человечества не останется перспективы выживания, если для разрешения сложившихся противоречий будет применяться оружие массового уничтожения. Мы должны напомнить - когда я говорю "мы", имею в виду и христиан, и мусульман, - что Бог не в силе, а в правде", – сказал предстоятель Русской церкви.
В этом смысле сотрудничество России с исламским миром сегодня приобретает очень важное значение и некое новое измерение, добавил он.
"У нас есть надежда на то, что мы не единственная цивилизация, которая не желает идти по греховному пути развития. Мы видим потенциальных друзей и единомышленников в исламской цивилизации, и я надеюсь, что и представители ислама способны опознать в русском православии и в русских православных людях своих единомышленников… Уверен, что дальнейшее развитие и расширение взаимодействия между православием и исламом, в том числе в академической сфере, поможет нам эффективно противостоять искушениям, вызовам, соблазнам современности", – заявил патриарх Кирилл.