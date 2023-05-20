Лидеры стран G7 намерены усилить шаги по разоружению
Лидеры G7 намерены усилить шаги по разоружению и стремиться к миру без ядерного оружия
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима
ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры G7 намерены усиливать шаги по разоружению и нераспространению оружия, стремиться к миру без ядерного оружия, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы предпринимаем конкретные шаги для ... укрепления усилий в области разоружения и нераспространения на пути к конечной цели мира без ядерного оружия", - сообщается в итоговом заявлении.
Лидеры G7 также отмечают приверженность соблюдению, эффективному применению и укреплению Конвенции о биологическом оружии, а также Конвенции о химическом оружии.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.