https://ria.ru/20230520/oruzhie-1873088134.html

Лидеры стран G7 намерены усилить шаги по разоружению

Лидеры стран G7 намерены усилить шаги по разоружению - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры стран G7 намерены усилить шаги по разоружению

Лидеры G7 намерены усиливать шаги по разоружению и нераспространению оружия, стремиться к миру без ядерного оружия, говорится в заявлении лидеров G7, принятом... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:55

2023-05-20T10:55

2023-05-20T10:55

в мире

g7

япония

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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры G7 намерены усиливать шаги по разоружению и нераспространению оружия, стремиться к миру без ядерного оружия, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы предпринимаем конкретные шаги для ... укрепления усилий в области разоружения и нераспространения на пути к конечной цели мира без ядерного оружия", - сообщается в итоговом заявлении. Лидеры G7 также отмечают приверженность соблюдению, эффективному применению и укреплению Конвенции о биологическом оружии, а также Конвенции о химическом оружии. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

япония

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, g7, япония