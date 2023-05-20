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Конгрессмен Госар прокомментировал скандал с ценами на оружие для Киева - РИА Новости, 20.05.2023
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01:03 20.05.2023 (обновлено: 02:16 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/oruzhie-1873058163.html
Конгрессмен Госар прокомментировал скандал с ценами на оружие для Киева
Конгрессмен Госар прокомментировал скандал с ценами на оружие для Киева - РИА Новости, 20.05.2023
Конгрессмен Госар прокомментировал скандал с ценами на оружие для Киева
Мир нуждается в урегулировании конфликта на Украине, а не в новых поставках смертоносного оружия и убийствах, заявил РИА Новости представитель конгресса Пол... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T01:03
2023-05-20T02:16
украина
киев
сша
сергей лавров
нато
пентагон
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Мир нуждается в урегулировании конфликта на Украине, а не в новых поставках смертоносного оружия и убийствах, заявил РИА Новости представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, комментируя скандал вокруг завышенной стоимости поставленных Киеву американских вооружений. Он выразил убежденность в том, что необходимо добиться мира на Украине, а не поставлять Киеву еще больше смертоносного оружия, тем самым провоцируя новые убийства. "Контроль со стороны конгресса (в этой связи) является оправданным", - подчеркнул американский законодатель. За последнюю неделю в США вспыхнул скандал после публикаций о том, что Пентагон на 3 миллиарда долларов завысил стоимость отправляемой Украине техники и вооружений. В самом ведомстве объявили такое положение вещей несоответствием в категориях оценки. Как подчеркнули в министерстве обороны США, завышение цен не повлияло на поддержку США или способность страны предоставлять вооружения Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, киев, сша, сергей лавров, нато, пентагон, в мире
Украина, Киев, США, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, В мире
Конгрессмен Госар прокомментировал скандал с ценами на оружие для Киева

Конгрессмен Госар: завышение цен на оружие для ВСУ открывает двери для новых поставок

© Фото : @oleksiireznikov/TwitterПятый самолет с военной помощью из США в Киеве
Пятый самолет с военной помощью из США в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : @oleksiireznikov/Twitter
Пятый самолет с военной помощью из США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Мир нуждается в урегулировании конфликта на Украине, а не в новых поставках смертоносного оружия и убийствах, заявил РИА Новости представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, комментируя скандал вокруг завышенной стоимости поставленных Киеву американских вооружений.
«
"Публикации о том, что Пентагон, вероятно, намеренно завышал стоимость военного оборудования, которое он отправлял на Украину, вызывают глубокую тревогу. Подобные бухгалтерские уловки попросту открывают нам двери для новых поставок оружия на Украину", - сказал Госар.
Он выразил убежденность в том, что необходимо добиться мира на Украине, а не поставлять Киеву еще больше смертоносного оружия, тем самым провоцируя новые убийства. "Контроль со стороны конгресса (в этой связи) является оправданным", - подчеркнул американский законодатель.
За последнюю неделю в США вспыхнул скандал после публикаций о том, что Пентагон на 3 миллиарда долларов завысил стоимость отправляемой Украине техники и вооружений. В самом ведомстве объявили такое положение вещей несоответствием в категориях оценки. Как подчеркнули в министерстве обороны США, завышение цен не повлияло на поддержку США или способность страны предоставлять вооружения Киеву.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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