https://ria.ru/20230520/oruzhie-1873058163.html

Конгрессмен Госар прокомментировал скандал с ценами на оружие для Киева

Конгрессмен Госар прокомментировал скандал с ценами на оружие для Киева - РИА Новости, 20.05.2023

Конгрессмен Госар прокомментировал скандал с ценами на оружие для Киева

Мир нуждается в урегулировании конфликта на Украине, а не в новых поставках смертоносного оружия и убийствах, заявил РИА Новости представитель конгресса Пол... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T01:03

2023-05-20T01:03

2023-05-20T02:16

украина

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сергей лавров

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в мире

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Мир нуждается в урегулировании конфликта на Украине, а не в новых поставках смертоносного оружия и убийствах, заявил РИА Новости представитель конгресса Пол Госар, республиканец от штата Аризона, комментируя скандал вокруг завышенной стоимости поставленных Киеву американских вооружений. Он выразил убежденность в том, что необходимо добиться мира на Украине, а не поставлять Киеву еще больше смертоносного оружия, тем самым провоцируя новые убийства. "Контроль со стороны конгресса (в этой связи) является оправданным", - подчеркнул американский законодатель. За последнюю неделю в США вспыхнул скандал после публикаций о том, что Пентагон на 3 миллиарда долларов завысил стоимость отправляемой Украине техники и вооружений. В самом ведомстве объявили такое положение вещей несоответствием в категориях оценки. Как подчеркнули в министерстве обороны США, завышение цен не повлияло на поддержку США или способность страны предоставлять вооружения Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/f-16-1873056528.html

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киев

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украина, киев, сша, сергей лавров, нато, пентагон, в мире