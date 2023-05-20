https://ria.ru/20230520/oproverzhenie-1873117873.html

Белгородский оперштаб опроверг информацию о попытке прорыва диверсантов ВСУ

Белгородский оперштаб опроверг информацию о попытке прорыва диверсантов ВСУ - РИА Новости, 20.05.2023

Белгородский оперштаб опроверг информацию о попытке прорыва диверсантов ВСУ

Информация о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T14:49

2023-05-20T14:49

2023-05-20T15:22

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

украина

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БЕЛГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Информация о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствует действительности, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. Власти просят жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.После начала военной операции российские приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны, кроме того, близ границы действуют диверсанты.Так, утром 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив обоих водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик. Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины и накрыли огнем артиллерии.В ответ на проникновение ДРГ Вооруженные силы России 9 марта нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре постсоветской республики.

https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html

https://ria.ru/20230519/oborona-1872953260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, россия, украина