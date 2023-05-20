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Четырем федеральным округам России грозит чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости, 20.05.2023
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02:51 20.05.2023
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Четырем федеральным округам России грозит чрезвычайная пожарная опасность
Четырем федеральным округам России грозит чрезвычайная пожарная опасность - РИА Новости, 20.05.2023
Четырем федеральным округам России грозит чрезвычайная пожарная опасность
Самый высокий - пятый класс пожарной опасности - прогнозируется на этой неделе в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T02:51
2023-05-20T02:51
россия
самарское
новгородская область
внии гочс
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самый высокий - пятый класс пожарной опасности - прогнозируется на этой неделе в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Чрезвычайный пятый класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Омской, Томской, Новосибирской, Самарской, Оренбургской и Новгородской областей, республик Башкортостан и Татарстан, южной части Уральского федерального округа и Красноярского края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. По данным института, больше всего термических точек и очагов возгораний регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. В этих регионах сохраняется высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях.
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россия, самарское, новгородская область, внии гочс, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Самарское, Новгородская область, ВНИИ ГОЧС, Природные пожары в России, Происшествия
Четырем федеральным округам России грозит чрезвычайная пожарная опасность

В регионах четырех федеральных округов прогнозируется пятый класс пожарной опасности

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкДым от пожара в лесном массиве
Дым от пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Дым от пожара в лесном массиве . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Самый высокий - пятый класс пожарной опасности - прогнозируется на этой неделе в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Чрезвычайный пятый класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Омской, Томской, Новосибирской, Самарской, Оренбургской и Новгородской областей, республик Башкортостан и Татарстан, южной части Уральского федерального округа и Красноярского края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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По данным института, больше всего термических точек и очагов возгораний регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. В этих регионах сохраняется высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях.
 
РоссияСамарскоеНовгородская областьВНИИ ГОЧСПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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