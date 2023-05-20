"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании
Лидеры стран "Большой семерки" обвинили Россию в информационном манипулировании
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении обвинили Россию в "информационном манипулировании".
"Мы подтверждаем нашу приверженность защите информационной среды путем поддержания свободы СМИ и свободы в онлайн-пространстве… а также урегулирования иностранного информационного манипулирования и вмешательства, включая распространение дезинформации", - отмечается в документе.
Как утверждается в коммюнике, лидеры выступили с "решительным осуждением использования Россией информационного манипулирования и вмешательства с целью получить поддержку ее войны против Украины и для сокрытия фактов ее агрессии".
"Мы намерены работать для обеспечения предоставления качественной и надежной информации, основанной на фактах и призываем все цифровые платформы поддержать наш подход", - говорится в заявлении.