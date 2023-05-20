https://ria.ru/20230520/obvinenie-1873091102.html

"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании

"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании - РИА Новости, 20.05.2023

"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании

Лидеры стран G7 в итоговом заявлении обвинили Россию в "информационном манипулировании". РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:20

2023-05-20T11:20

2023-05-20T11:20

в мире

g7

россия

украина

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении обвинили Россию в "информационном манипулировании". "Мы подтверждаем нашу приверженность защите информационной среды путем поддержания свободы СМИ и свободы в онлайн-пространстве… а также урегулирования иностранного информационного манипулирования и вмешательства, включая распространение дезинформации", - отмечается в документе. Как утверждается в коммюнике, лидеры выступили с "решительным осуждением использования Россией информационного манипулирования и вмешательства с целью получить поддержку ее войны против Украины и для сокрытия фактов ее агрессии". "Мы намерены работать для обеспечения предоставления качественной и надежной информации, основанной на фактах и призываем все цифровые платформы поддержать наш подход", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, g7, россия, украина