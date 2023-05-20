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"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании - РИА Новости, 20.05.2023
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11:20 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/obvinenie-1873091102.html
"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании
"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании - РИА Новости, 20.05.2023
"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании
Лидеры стран G7 в итоговом заявлении обвинили Россию в "информационном манипулировании". РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:20
2023-05-20T11:20
в мире
g7
россия
украина
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении обвинили Россию в "информационном манипулировании". "Мы подтверждаем нашу приверженность защите информационной среды путем поддержания свободы СМИ и свободы в онлайн-пространстве… а также урегулирования иностранного информационного манипулирования и вмешательства, включая распространение дезинформации", - отмечается в документе. Как утверждается в коммюнике, лидеры выступили с "решительным осуждением использования Россией информационного манипулирования и вмешательства с целью получить поддержку ее войны против Украины и для сокрытия фактов ее агрессии". "Мы намерены работать для обеспечения предоставления качественной и надежной информации, основанной на фактах и призываем все цифровые платформы поддержать наш подход", - говорится в заявлении.
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в мире, g7, россия, украина
В мире, G7, Россия, Украина
"Большая семерка" обвинила Россию в информационном манипулировании

Лидеры стран "Большой семерки" обвинили Россию в информационном манипулировании

© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении обвинили Россию в "информационном манипулировании".
"Мы подтверждаем нашу приверженность защите информационной среды путем поддержания свободы СМИ и свободы в онлайн-пространстве… а также урегулирования иностранного информационного манипулирования и вмешательства, включая распространение дезинформации", - отмечается в документе.
Как утверждается в коммюнике, лидеры выступили с "решительным осуждением использования Россией информационного манипулирования и вмешательства с целью получить поддержку ее войны против Украины и для сокрытия фактов ее агрессии".
"Мы намерены работать для обеспечения предоставления качественной и надежной информации, основанной на фактах и призываем все цифровые платформы поддержать наш подход", - говорится в заявлении.
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Большая семерка" вляпалась в историю
Вчера, 08:00
 
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