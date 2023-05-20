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Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 20.05.2023 (обновлено: 10:12 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/obstrely-1873083937.html
Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР
Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР
Украинские войска с 6.30 по 9.40 обстреляли несколько районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:11
2023-05-20T10:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска с 6.30 по 9.40 обстреляли несколько районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Горловку обстреляли в 8.05, по ней было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка также подвергся обстрелам: в 9.30 по нему выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По Куйбышевскому району в 9.40 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский и Куйбышевский районы Донецка расположены в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ясиноватая
Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР

Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска с 6.30 по 9.40 обстреляли несколько районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Горловку обстреляли в 8.05, по ней было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка также подвергся обстрелам: в 9.30 по нему выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По Куйбышевскому району в 9.40 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
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Петровский и Куйбышевский районы Донецка расположены в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкЯсиноватая
 
 
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