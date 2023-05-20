Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР
Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска с 6.30 по 9.40 обстреляли несколько районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Горловку обстреляли в 8.05, по ней было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка также подвергся обстрелам: в 9.30 по нему выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По Куйбышевскому району в 9.40 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский и Куйбышевский районы Донецка расположены в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.