https://ria.ru/20230520/obstrely-1873083937.html

Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР

Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР - РИА Новости, 20.05.2023

Украинские войска за утро выпустили 22 снаряда по территории ДНР

Украинские войска с 6.30 по 9.40 обстреляли несколько районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:11

2023-05-20T10:11

2023-05-20T10:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска с 6.30 по 9.40 обстреляли несколько районов Донецка, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Горловку обстреляли в 8.05, по ней было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка также подвергся обстрелам: в 9.30 по нему выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. По Куйбышевскому району в 9.40 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский и Куйбышевский районы Донецка расположены в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

донецкая народная республика

донецк

ясиноватая

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, ясиноватая