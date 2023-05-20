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Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/obstrel-1873115697.html
Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда
Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда
Украинские войска выпустили 23 снаряда по нескольким районам Донецка, Александровке и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T14:24
2023-05-20T14:24
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда по нескольким районам Донецка, Александровке и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Также обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка, по которому в 12.50 было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, украинские войска обстреляли Александровку, в 12.40 по ней выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка подверглась обстрелам в 13.30, по ней было выпушено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230514/kontrnastuplenie-1871630311.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку, Александровке и Макеевке 23 снаряда

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда по нескольким районам Донецка, Александровке и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Также обстрелам подвергся Куйбышевский район Донецка, по которому в 12.50 было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, украинские войска обстреляли Александровку, в 12.40 по ней выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка подверглась обстрелам в 13.30, по ней было выпушено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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