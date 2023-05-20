https://ria.ru/20230520/obstrel-1873081793.html
Украинские войска обстреляли шесть городов в Херсонской области
Украинские войска обстреляли шесть городов в Херсонской области - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские войска обстреляли шесть городов в Херсонской области
Украинские войска в пятницу подвергли артиллерийским обстрелам шесть городов Херсонской области, в ночь на субботу обстреливались четыре города, информация о... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:44
2023-05-20T09:44
2023-05-20T09:44
специальная военная операция на украине
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херсонская область
новая каховка
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска в пятницу подвергли артиллерийским обстрелам шесть городов Херсонской области, в ночь на субботу обстреливались четыре города, информация о пострадавших уточняется, сообщили власти Новокаховского округа. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Таврийска, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации округа. В пятницу в течение дня украинские войска выпустили из ствольной артиллерии 40 снарядов по городам и поселениям, среди которых Новая Каховка, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Солонцы, Голая Пристань.
https://ria.ru/20230519/donetsk-1873040212.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли шесть городов в Херсонской области
Украинские войска обстреляли шесть городов в Херсонской области из артиллерии