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Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/obstrel-1873056967.html
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 171 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:40
2023-05-20T00:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 171 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что противник выпустил 171 единицу различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Волноваха, Владимировка и Мариуполь. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 44 обстрела. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230520/mariupol-1873056433.html
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донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Донецк
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 171 боеприпас

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 171 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, ракет MFOM AT2, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 31 обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На волновахском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На мариупольском направлении - один обстрел из дальнобойных ракет", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 171 единицу различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Волноваха, Владимировка и Мариуполь.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 44 обстрела.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаДонецк
 
 
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