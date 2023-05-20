Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 171 боеприпас
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 171 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, ракет MFOM AT2, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 31 обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На волновахском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На мариупольском направлении - один обстрел из дальнобойных ракет", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 171 единицу различных боеприпасов.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Донецке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 44 обстрела.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.