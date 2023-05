https://ria.ru/20230520/obschestvo-1873086446.html

Москвичка создала модельное агентство для людей с протезами рук и ног

Москвичка создала модельное агентство для людей с протезами рук и ног

Руководитель социального проекта Cyberly One, резидента техноцентра "Сколково", Ольга Аринина создала модельное агентство для киборгов - людей с... РИА Новости, 20.05.2023

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости, Светлана Самсонова. Руководитель социального проекта Cyberly One, резидента техноцентра "Сколково", Ольга Аринина создала модельное агентство для киборгов - людей с роботизированными протезами рук и ног. Она рассказала РИА Новости, как модные показы помогают в реабилитации человека с инвалидностью и о том, что стремится создать экосистему для киборгов, в том числе и ради своей маленькой дочери, родившейся с аплазией кисти. Как становятся ангелами-хранителями"Здравствуйте, я - Аринина Ольга, ангел-хранитель киборгов. Добро пожаловать в экосистему киборгов. Что это? Это наша территория. Здесь есть независимое комьюнити кибер-людей, где вас поддержат и помогут советом", - говорится на сайте социального проекта Cyberly One, который в 2021 году запустила москвичка Ольга. До этого она несколько лет работала в сфере протезирования и адаптации людей с аплазией рук и ног в одной из компаний-резидентов техноцентра "Сколково", которая занимается изготовлением роботизированных протезов. Там в ее задачи входило отстроить взаимодействие между клиентами и производителем. "В компании мы создали сообщество людей, мы начали заниматься постпродажным сервисом. Хорошо его отстроили, у нас был отдел заботы о киборгах. И на каком-то этапе я поняла, что в рамках одной компании, которая занимается исключительно руками и определённого уровня ампутациями, экосистему киборгов сделать нельзя. В этой экосистеме должно быть много компаний, и к ней должен быть доступ у всех людей с ампутациями, и они не должны сталкиваться с информационным вакуумом", - рассказывает женщина об истории создания Cyberly One, который также является резидентом "Сколково". Про "информационный вакуум" Ольга знает не понаслышке. Ее дочка родилась с аплазией кисти, во время беременности врачи не увидели особенностей развития ребенка, поэтому диагноз стал для мамы большой неожиданностью. По ее словам, врачи в роддоме рассказывали только о самом диагнозе и о трудностях, с которыми может столкнуться семья, в том числе финансовыми. А о том, что жизнь ребенка, а потом уже и взрослого человека с ампутациями может быть полноценной и как ее сделать такой - эту информацию Ольга добывала уже сама. "Представляете, у вас рождается ребёнок и вам говорят, что ничего сделать нельзя, только протезирование. А протезироваться нужно каждый год, ведь малыш растет, и все это будет стоить миллионы. И ты понимаешь, что у тебя этих средств нет, нет возможности. Информацию о том, как быть в такой ситуации, я буквально собирала по крупицам. Оказывается, государство компенсирует приобретение технических средств реабилитации, существуют благотворительные фонды, которые могут помочь в их приобретении, если по каким-то причинам нельзя это сделать в рамках социального обеспечения. Все эти нюансы я узнала позже, изучив рынок протезирования, поработав в нём", - рассказывает женщина. Пилоты новых технологийВ Cyberly One не используются слова инвалид или инвалидность. Людей с роботозированными протезами называют кибер-люди, киборги, а еще пилотами новых технологий. Ведь кибер-руки - это уже не просто косметическое средство, чтобы не отличаться от других, а гаджет, который, наоборот, тебя выделяет в толпе. В него можно встроить и чип для оплаты, и камеру – в общем, абсолютно внедрить любую цифровую технологию. В компании помогают киборгам найти удобную экипировку, связывая их с производителями, устраивают для них мероприятия, помогают с поиском работы. Когда человеку без руки или ноги устанавливают кибер-конечность, тут говорят, что активировали киборга. Также, по словам Ольги, в Cyberly One готовы оказать и психологическую помощь. Одним из самых важных проектов в экосистеме Ольга считает модельное агентство, в нем состоят и взрослые, и дети. Cyber Fashion Technology начало свою работу в этом году. "Cyber Fashion Technology - наш посыл в мир: человек с протезом - это не человек с повреждением, а с технологиями. Когда по подиуму ходят кибер-люди в свете софитов, для них это тоже своего рода социальная адаптация и реабилитация", - отмечает Ольга. С начала этого года уже прошло несколько модных показов с участием кибер-моделей, один из них состоялся совсем недавно - в конце апреля в Москве в рамках Российского форума дизайна и моды. По словам Ольги, это не просто демонстрация красивой одежды, это мода на стыке с современными технологиями. "Мы сотрудничаем с несколькими модельерами. И это не инклюзивные показы, это технологичные показы, в которых участвуют люди, использующие передовые технологии в повседневной жизни. В наших дефиле принимают участие не только киборги, но и роботы-собаки, можем использовать квадрокоптеры и другую робототехнику", - говорит женщина. По ее словам, в агентство обращаются компании и для проведения промо-акций. А еще модели Cyber Fashion Technology снимаются в кино. "Участие в фотосессиях и съемках рекламных клипов для ребят - это тоже способ заработка. В принципе, на Западе уже давно взяли на вооружение эту идею и привлекают людей с нестандартной внешностью для продвижения товаров. А тут тем более такое - на передовом крае инноваций. "Вау-эффект" обеспечен", - улыбается Ольга. Мир можно изменить"Когда рождается ребенок с аплазией или из-за несчастного случая взрослый остается без ноги или руки, то с этой ситуацией, по большому счету, ничего нельзя сделать, но можно изменить мир вокруг такого человек. Можно сделать так, чтобы ему было комфортно жить, быть наравне с теми, у кого нет подобных проблем", - считает Ольга. Сейчас ее дочери уже шесть лет, и она тоже киборг. Совсем недавно девочка пошла в самый обычный детский сад. По словам Ольги, ее дочка не чувствует себя особенной из-за того, что у нее кибер-рука. "Это совершенно обычный ребенок, бывает, конечно, что на детской площадке кто-то заденет, но мы научили ее, как на это реагировать", - говорит собеседница агентства. У девочки много увлечений, она занимается танцами, ходит в школу искусств при Третьяковской галерее и бассейн, а также участвует в модных показах от Cyber Fashion Technology. "Я когда вижу её, когда вижу других детей из Cyberly One, идущих в лучах софитов по подиуму, и вижу их улыбки, понимаю, что у них всё прекрасно. Они так преображаются в этот момент, как и взрослые преображаются. Совершенно по-другому себя чувствуют, не чувствуют себя ограниченными в чем-то, а это самое главное", - считает Ольга.

