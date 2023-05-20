https://ria.ru/20230520/novoselovka-1873067333.html

У Новоселовки уничтожили украинских военных, пытавшихся вести разведку

У Новоселовки уничтожили украинских военных, пытавшихся вести разведку - РИА Новости, 20.05.2023

У Новоселовки уничтожили украинских военных, пытавшихся вести разведку

Российские бойцы уничтожили военных ВСУ, пытавшихся вести разведку на Южнодонецком направлении около Новоселовки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:05

2023-05-20T05:05

2023-05-20T08:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

александр гордеев (полковник)

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские бойцы уничтожили военных ВСУ, пытавшихся вести разведку на Южнодонецком направлении около Новоселовки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" полковник Александр Гордеев. "На южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки "Восток" в районе Новоселовки. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила", — уточнил офицер. Кроме того, по его словам, при проведении воздушной разведки российские силы вскрыли скопление боевиков и техники в районе населенного пункта Доброволье. "Огнем реактивной артиллерии уничтожены три боевых машины пехоты, бронетранспортер, боевая разведывательная и дозорная машина и живая сила противника. Расчетами реактивных систем залпового огня "Град" уничтожены автомобили и боевики в районе Зеленого Поля, самоходные минометы "Тюльпан", живая сила противника в районе Великой Новоселовки", — добавил Гордеев. Он также отметил, что расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор", "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбили два беспилотных летательных аппарата "Лелека" и по одному "Фурия" и "Валькирия". Кроме того, Гордеев сообщил, что на Запорожском направлении при контрбатарейной борьбе огнем артиллерии уничтожили самоходную артиллерийскую установку около Степногорска и два минометных расчета в районе Луговского и Белогорья.

https://ria.ru/20230520/tornado-g-1873065208.html

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вооруженные силы рф, александр гордеев (полковник)