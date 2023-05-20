Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма" - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/neokolonializm-1873060628.html
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма"
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма" - РИА Новости, 20.05.2023
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма"
Время неоколониализма подходит к концу, коллективный Запад утрачивает доминирование на международной арене, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T01:53
2023-05-20T01:53
дмитрий феоктистов
россия
аргентина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_0:8:2040:1155_1920x0_80_0_0_503367dd4fc1ce12d760f5d1f504748f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мая - РИА Новости. Время неоколониализма подходит к концу, коллективный Запад утрачивает доминирование на международной арене, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "Пользуясь монополией доллара и контролируя "печатный станок", привилегированное меньшинство продолжает грабить страны "третьего мира", скупая за не обеспеченные материальными ценностями банкноты реальные активы. Если раньше в метрополии вывозились преимущественно золото и серебро, то сегодня в цене нефть, литий (для развития зеленой энергетики), медь (производство ветряных турбин) и другие редкие металлы (использование в электронике и ракетостроении)", - добавил он. В "обмен" предлагаются новые кредиты, которые потом придётся возвращать под проценты, содействие в международных финансовых организациях, добавил он. "Вся эта "помощь" на деле ведет к цементированию подчинённого положения государств-реципиентов и утрате ими самостоятельности, в том числе на международной арене. Отрадно, что многие развивающиеся страны хорошо понимают истинную подоплёку таких сугубо корыстных подходов", - отметил Феоктистов. Сегодня не только Россия, но и другие страны последовательно снижают долю доллара в финансовых операциях, работают над переводом международных расчётов в национальные валюты, создают альтернативные платёжные и логистические системы. "Жизнь показывает, что технологические обмены в наши дни возможны и за пределами Глобального Севера. Именно сейчас появляются реальные возможности для выстраивания эффективных схем взаимодействия и развития в обход Запада или вовсе без его участия. Возникают условия для окончательного завершения процесса деколонизации и выведения международных экономических отношений из-под контроля узкой группы государств", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html
россия
аргентина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_112:0:1848:1302_1920x0_80_0_0_b78c1342ef8d68abf703e11114ab99db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий феоктистов, россия, аргентина, сша
Дмитрий Феоктистов, Россия, Аргентина, США
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма"

Посол России в Аргентине Феоктистов: время неоколониализма подходит к концу

© РИА Новости / Игнасио КолоПосол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Игнасио Коло
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мая - РИА Новости. Время неоколониализма подходит к концу, коллективный Запад утрачивает доминирование на международной арене, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
«
"Время неоколониализма подходит к концу. Мы живем в эпоху глобальных исторических перемен. На наших глазах коллективный Запад в лице США и их союзников утрачивает доминирование на международной арене, отличительной чертой которого стали многовековой грабеж и эксплуатация развивающихся стран", - отмечает посол в статье, опубликованной в газете Perfil.
"Пользуясь монополией доллара и контролируя "печатный станок", привилегированное меньшинство продолжает грабить страны "третьего мира", скупая за не обеспеченные материальными ценностями банкноты реальные активы. Если раньше в метрополии вывозились преимущественно золото и серебро, то сегодня в цене нефть, литий (для развития зеленой энергетики), медь (производство ветряных турбин) и другие редкие металлы (использование в электронике и ракетостроении)", - добавил он. В "обмен" предлагаются новые кредиты, которые потом придётся возвращать под проценты, содействие в международных финансовых организациях, добавил он.
"Вся эта "помощь" на деле ведет к цементированию подчинённого положения государств-реципиентов и утрате ими самостоятельности, в том числе на международной арене. Отрадно, что многие развивающиеся страны хорошо понимают истинную подоплёку таких сугубо корыстных подходов", - отметил Феоктистов.
Сегодня не только Россия, но и другие страны последовательно снижают долю доллара в финансовых операциях, работают над переводом международных расчётов в национальные валюты, создают альтернативные платёжные и логистические системы.
"Жизнь показывает, что технологические обмены в наши дни возможны и за пределами Глобального Севера. Именно сейчас появляются реальные возможности для выстраивания эффективных схем взаимодействия и развития в обход Запада или вовсе без его участия. Возникают условия для окончательного завершения процесса деколонизации и выведения международных экономических отношений из-под контроля узкой группы государств", - подчеркнул посол.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме"
19 февраля, 08:00
 
Дмитрий ФеоктистовРоссияАргентинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала