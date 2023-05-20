https://ria.ru/20230520/neokolonializm-1873060628.html
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма"
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма" - РИА Новости, 20.05.2023
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма"
Время неоколониализма подходит к концу, коллективный Запад утрачивает доминирование на международной арене, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T01:53
2023-05-20T01:53
2023-05-20T01:53
дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мая - РИА Новости. Время неоколониализма подходит к концу, коллективный Запад утрачивает доминирование на международной арене, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "Пользуясь монополией доллара и контролируя "печатный станок", привилегированное меньшинство продолжает грабить страны "третьего мира", скупая за не обеспеченные материальными ценностями банкноты реальные активы. Если раньше в метрополии вывозились преимущественно золото и серебро, то сегодня в цене нефть, литий (для развития зеленой энергетики), медь (производство ветряных турбин) и другие редкие металлы (использование в электронике и ракетостроении)", - добавил он. В "обмен" предлагаются новые кредиты, которые потом придётся возвращать под проценты, содействие в международных финансовых организациях, добавил он. "Вся эта "помощь" на деле ведет к цементированию подчинённого положения государств-реципиентов и утрате ими самостоятельности, в том числе на международной арене. Отрадно, что многие развивающиеся страны хорошо понимают истинную подоплёку таких сугубо корыстных подходов", - отметил Феоктистов. Сегодня не только Россия, но и другие страны последовательно снижают долю доллара в финансовых операциях, работают над переводом международных расчётов в национальные валюты, создают альтернативные платёжные и логистические системы. "Жизнь показывает, что технологические обмены в наши дни возможны и за пределами Глобального Севера. Именно сейчас появляются реальные возможности для выстраивания эффективных схем взаимодействия и развития в обход Запада или вовсе без его участия. Возникают условия для окончательного завершения процесса деколонизации и выведения международных экономических отношений из-под контроля узкой группы государств", - подчеркнул посол.
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дмитрий феоктистов, россия, аргентина, сша
Дмитрий Феоктистов, Россия, Аргентина, США
Посол России в Аргентине объявил скорое завершение "времен неоколониализма"
Посол России в Аргентине Феоктистов: время неоколониализма подходит к концу
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мая - РИА Новости.
Время неоколониализма подходит к концу, коллективный Запад утрачивает доминирование на международной арене, считает
посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
«
"Время неоколониализма подходит к концу. Мы живем в эпоху глобальных исторических перемен. На наших глазах коллективный Запад в лице США и их союзников утрачивает доминирование на международной арене, отличительной чертой которого стали многовековой грабеж и эксплуатация развивающихся стран", - отмечает посол в статье, опубликованной в газете Perfil.
"Пользуясь монополией доллара и контролируя "печатный станок", привилегированное меньшинство продолжает грабить страны "третьего мира", скупая за не обеспеченные материальными ценностями банкноты реальные активы. Если раньше в метрополии вывозились преимущественно золото и серебро, то сегодня в цене нефть, литий (для развития зеленой энергетики), медь (производство ветряных турбин) и другие редкие металлы (использование в электронике и ракетостроении)", - добавил он. В "обмен" предлагаются новые кредиты, которые потом придётся возвращать под проценты, содействие в международных финансовых организациях, добавил он.
"Вся эта "помощь" на деле ведет к цементированию подчинённого положения государств-реципиентов и утрате ими самостоятельности, в том числе на международной арене. Отрадно, что многие развивающиеся страны хорошо понимают истинную подоплёку таких сугубо корыстных подходов", - отметил Феоктистов.
Сегодня не только Россия, но и другие страны последовательно снижают долю доллара в финансовых операциях, работают над переводом международных расчётов в национальные валюты, создают альтернативные платёжные и логистические системы.
"Жизнь показывает, что технологические обмены в наши дни возможны и за пределами Глобального Севера. Именно сейчас появляются реальные возможности для выстраивания эффективных схем взаимодействия и развития в обход Запада или вовсе без его участия. Возникают условия для окончательного завершения процесса деколонизации и выведения международных экономических отношений из-под контроля узкой группы государств", - подчеркнул посол.
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