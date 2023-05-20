https://ria.ru/20230520/navalnyy-1873160722.html

Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше"

Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше" - РИА Новости, 20.05.2023

Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше"

Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение суда первой инстанции, объявив о прекращении расследования по иску Алексея Навального против... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:17

2023-05-20T20:17

2023-05-20T20:18

франция

алексей навальный

ив роше

ренн

бруно лепру

в мире

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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение суда первой инстанции, объявив о прекращении расследования по иску Алексея Навального против французской компании "Ив Роше" (Yves Rocher) по обвинению в клевете, передает Франс Пресс. Судебный следователь во Франции в октябре 2021 года издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Навальным. В 2019 году Алексей Навальный и его брат Олег подали жалобу в суд во Франции на компанию Yves Rocher, обвинив ее в "клеветническом доносе". По их мнению, компания несправедливо обвинила их в мошенничестве в России, где косметический производитель работает с 1991 года. Симоновский суд Москвы в 2021 году постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил решение. Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций. Навальный в настоящее время отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду.

https://ria.ru/20230426/navalnyy-1867827994.html

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франция, алексей навальный, ив роше, ренн, бруно лепру, в мире