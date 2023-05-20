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Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше" - РИА Новости, 20.05.2023
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20:17 20.05.2023 (обновлено: 20:18 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/navalnyy-1873160722.html
Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше"
Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше" - РИА Новости, 20.05.2023
Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше"
Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение суда первой инстанции, объявив о прекращении расследования по иску Алексея Навального против... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:17
2023-05-20T20:18
франция
алексей навальный
ив роше
ренн
бруно лепру
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение суда первой инстанции, объявив о прекращении расследования по иску Алексея Навального против французской компании "Ив Роше" (Yves Rocher) по обвинению в клевете, передает Франс Пресс. Судебный следователь во Франции в октябре 2021 года издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Навальным. В 2019 году Алексей Навальный и его брат Олег подали жалобу в суд во Франции на компанию Yves Rocher, обвинив ее в "клеветническом доносе". По их мнению, компания несправедливо обвинила их в мошенничестве в России, где косметический производитель работает с 1991 года. Симоновский суд Москвы в 2021 году постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил решение. Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций. Навальный в настоящее время отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду.
https://ria.ru/20230426/navalnyy-1867827994.html
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франция, алексей навальный, ив роше, ренн, бруно лепру, в мире
Франция, Алексей Навальный, Ив Роше, Ренн, Бруно Лепру, В мире
Суд во Франции отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше"

AFP: суд во французском Ренне отклонил апелляцию Навального по его иску к "Ив Роше"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение суда первой инстанции, объявив о прекращении расследования по иску Алексея Навального против французской компании "Ив Роше" (Yves Rocher) по обвинению в клевете, передает Франс Пресс.
«
"Это решение совершенно непонятно, серьезно рассматривается его оспаривание", - цитирует агентство слова адвоката россиянина Уильяма Бурдона.
Судебный следователь во Франции в октябре 2021 года издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Навальным.
В 2019 году Алексей Навальный и его брат Олег подали жалобу в суд во Франции на компанию Yves Rocher, обвинив ее в "клеветническом доносе". По их мнению, компания несправедливо обвинила их в мошенничестве в России, где косметический производитель работает с 1991 года. Симоновский суд Москвы в 2021 году постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Навальный в настоящее время отбывает девятилетний срок в колонии по уголовным делам о мошенничестве и неуважении к суду.
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