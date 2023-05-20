https://ria.ru/20230520/nastoyatel-1873165410.html

В Черновицкой области избили священника УПЦ

В Черновицкой области избили священника УПЦ - РИА Новости, 20.05.2023

В Черновицкой области избили священника УПЦ

В Черновицкой области Украины избили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в субботу в союзе православных журналистов. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T21:17

2023-05-20T21:17

2023-05-20T22:43

религия

украина

черновицкая область

россия

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Черновицкой области Украины избили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в субботу в союзе православных журналистов. Как сообщили в Черновицкой-Буковинской епархии УПЦ, окровавленного настоятеля последний раз видели около пяти часов назад, с ним до сих пор нет связи. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230520/monakh-1873143543.html

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черновицкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, черновицкая область, россия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь