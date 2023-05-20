https://ria.ru/20230520/nastoyatel-1873165410.html
В Черновицкой области избили священника УПЦ
В Черновицкой области избили священника УПЦ - РИА Новости, 20.05.2023
В Черновицкой области избили священника УПЦ
В Черновицкой области Украины избили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в субботу в союзе православных журналистов. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:17
2023-05-20T21:17
2023-05-20T22:43
религия
украина
черновицкая область
россия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Черновицкой области Украины избили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в субботу в союзе православных журналистов. Как сообщили в Черновицкой-Буковинской епархии УПЦ, окровавленного настоятеля последний раз видели около пяти часов назад, с ним до сих пор нет связи. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230520/monakh-1873143543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черновицкая область, россия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Черновицкая область, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
В Черновицкой области избили священника УПЦ
В Черновицкой области Украины пропал избитый раскольниками настоятель храма УПЦ