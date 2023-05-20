Рейтинг@Mail.ru
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/napadenie-1873173712.html
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве - РИА Новости, 20.05.2023
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве
Московские следователи начали проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в офисе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:41
2023-05-20T22:41
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московские следователи начали проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в офисе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, сообщается в телеграм-канале СК РФ. По данным ведомства, в эфире телеканала "Россия 24" показали сюжет, как в московском офисе "Общероссийской спортивной федерации спорта глухих" охранники применили физическую силу по отношению к съемочной группе телеканала, когда журналисты пришли выяснить причины неполучения спортсменами положенных выплат. Добавляется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка СК Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и ее обстоятельствах.
https://ria.ru/20220924/napadenie-1819245986.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве

СК проверит данные о нападении на журналистов в офисе федерации спорта глухих в Москве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московские следователи начали проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в офисе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
По данным ведомства, в эфире телеканала "Россия 24" показали сюжет, как в московском офисе "Общероссийской спортивной федерации спорта глухих" охранники применили физическую силу по отношению к съемочной группе телеканала, когда журналисты пришли выяснить причины неполучения спортсменами положенных выплат.
«
"Также в сюжете спортсмены сообщают, что руководство федерации вымогает у них часть призовых денежных средств за возможность участвовать в соревнованиях. По озвученные фактам… проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка СК Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и ее обстоятельствах.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста
24 сентября 2022, 22:56
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала