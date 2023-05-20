https://ria.ru/20230520/napadenie-1873173712.html
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве - РИА Новости, 20.05.2023
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве
Московские следователи начали проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в офисе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:41
2023-05-20T22:41
2023-05-20T22:41
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московские следователи начали проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в офисе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, сообщается в телеграм-канале СК РФ. По данным ведомства, в эфире телеканала "Россия 24" показали сюжет, как в московском офисе "Общероссийской спортивной федерации спорта глухих" охранники применили физическую силу по отношению к съемочной группе телеканала, когда журналисты пришли выяснить причины неполучения спортсменами положенных выплат. Добавляется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю московского главка СК Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и ее обстоятельствах.
https://ria.ru/20220924/napadenie-1819245986.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
СК проверит данные о нападении на журналистов в Москве
СК проверит данные о нападении на журналистов в офисе федерации спорта глухих в Москве