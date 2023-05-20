https://ria.ru/20230520/nagrady-1873153363.html

Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска

Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023

Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:10

2023-05-20T19:10

2023-05-20T19:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

евгений пригожин

артемовск

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска. "Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден!" - написал Пушилин в телеграм-канале. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873143719.html

донецкая народная республика

артемовск

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донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, артемовск