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Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/nagrady-1873153363.html
Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска
Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023
Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:10
2023-05-20T19:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
евгений пригожин
артемовск
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска. "Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден!" - написал Пушилин в телеграм-канале. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873143719.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Артемовск
Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска

Пушилин заявил, что инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска.
"Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден!" - написал Пушилин в телеграм-канале.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.
Боец Вагнера на позиции в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕвгений ПригожинАртемовск
 
 
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