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Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска
Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023
Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:10
2023-05-20T19:10
2023-05-20T19:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
евгений пригожин
артемовск
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики за освобождение Артемовска. "Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден!" - написал Пушилин в телеграм-канале. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в субботу, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.
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донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Артемовск
Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска
Пушилин заявил, что инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артемовска