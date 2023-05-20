https://ria.ru/20230520/myanma-1873112997.html

Страны G7 обеспокоены ситуацией в Мьянме

Страны G7 обеспокоены ситуацией в Мьянме - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 обеспокоены ситуацией в Мьянме

Страны G7 обеспокоены ситуацией в Мьянме, поддерживают усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по урегулированию в этой стране, говорится в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:48

2023-05-20T13:48

2023-05-20T13:48

в мире

мьянма

хиросима (префектура)

индонезия

аун сан су чжи

ассоциация государств юго-восточной азии

национальная лига за демократию

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 обеспокоены ситуацией в Мьянме, поддерживают усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по урегулированию в этой стране, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите "группы семи" в Хиросиме. "Мы сохраняем глубокую озабоченность по поводу ухудшающейся ситуации в Мьянме в сфере безопасности, в гуманитарной сфере, в сфере прав человека и политической сфере, и выражаем солидарность с народом этой страны", - говорится в заявлении. "Мы продолжаем поддерживать усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в том числе ее продолжающееся взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в Мьянме с целью реализации Консенсуса АСЕАН из пяти пунктов (по разрешению кризиса в Мьянме – ред.), которое осуществляется, в том числе, через Индонезию, как страну-председателя АСЕАН и Специального посланника АСЕАН по Мьянме", - говорится в документе. Лидеры G7 повторили свой призыв к мьянманским военным немедленно прекратить насилие, освободить всех политических заключенных и незаконно удерживаемых лиц, создать среду для инклюзивного и мирного диалога, и вернуть страну "на путь истинной демократии". "Мы еще раз призываем все страны помешать потоку оружия, поступающего в Мьянму. Мы также призываем к обеспечению полного, безопасного и непрерывного гуманитарного доступа ко всем жителям страны, в первую очередь – к наиболее уязвимым категориям населения", - говорится в заявлении. Первого февраля 2021 года в Мьянме к власти пришли военные, применив конституционный механизм смены власти при возникновении угрозы национальной безопасности страны. Переход власти был осуществлен на основании выдвинутых военными обвинений в фальсификации правительством партии "Национальная лига за демократию" во главе с государственным советником (фактическим премьер-министром) Аун Сан Су Чжи результатов парламентских выборов 2020 года. Гражданские лидеры были арестованы. После подавления военными начавшихся антиправительственных протестов часть оппозиционных политических групп перешла к вооруженному сопротивлению властям.

https://ria.ru/20230503/myanma-1869309372.html

https://ria.ru/20230324/bayden-1860255149.html

мьянма

хиросима (префектура)

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, хиросима (префектура), индонезия, аун сан су чжи, ассоциация государств юго-восточной азии, национальная лига за демократию, g7