https://ria.ru/20230520/metrologiya-1872571933.html

Всемирный день метрологии

Всемирный день метрологии - РИА Новости, 20.05.2023

Всемирный день метрологии

20 мая мировое сообщество отмечает Всемирный день метрологии (World Metrology Day). РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:42

2023-05-20T00:42

2023-05-20T00:42

справки

всемирный день метрологии

в мире

россия

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20 мая мировое сообщество отмечает Всемирный день метрологии (World Metrology Day). Метрология (от греч. metron – мера и logos – слово, учение) – наука об измерениях и методах достижения повсеместного их единства и требуемой точности. На протяжении развития человеческого общества измерения были основой взаимоотношений людей между собой, с окружающими предметами, природой. При этом вырабатывались определенные представления о размерах, формах, свойствах предметов и явлений, а также правила и способы их сопоставления. Первоначально метрология занималась описанием различного рода мер (линейных, вместимости, веса, времени), а также монет, применявшихся в разных странах, и нахождением соотношений между ними. Поворотным моментом в развитии метрологии стало заключение 20 мая 1875 года на международной дипломатической конференции в Париже (Франция) "Метрической конвенции" – межправительственного соглашения, подписанного представителями 17 государств, включая Россию. Это соглашение обеспечивает основу для согласованной системы измерений во всем мире, которая, в свою очередь, лежит в основе научных открытий и инноваций, промышленного производства и международной торговли, а также совершенствования качества жизни и защиты окружающей среды.В соответствии с конвенцией было создано международное научное учреждение – Международное бюро мер и весов (МБМВ). В МБМВ хранятся международные эталоны основных единиц и выполняются международные метрологические работы, связанные с разработкой и хранением международных эталонов и сличением национальных эталонов с международными и между собой. Там также проводятся исследования в области метрологии, направленные на увеличение точности измерений. Деятельность Международного бюро мер и весов вначале ограничивалась измерениями длины и массы и метрологическим изучением этих величин, затем была расширена до эталонов в области электричества (1927), фотометрии и радиометрии (1937), ионизирующих излучений (1960), шкал времени (1988) и химии (2000). В 1955 году была создана Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), которая имеет основной задачей гармонизацию метрологических правил, применяемых национальными метрологическими службами государств. Развитие метрической концепции привело к принятию в 1960 году единой для практического применения Международной системы единиц (СИ). Она используется во всем мире как основной язык в области науки, техники, промышленности и торговли. Важной вехой в истории развития принципов и правил Метрической конвенции явилась "Договоренность о взаимном признании национальных измерительных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами". Она была подписана в 1999 году на 21-й Генеральной конференции по мерам и весам. Российская метрология имеет долгую историю. В незапамятные времена большинство мер имели антропометрическое происхождение или были связаны с конкретной трудовой деятельностью человека. Например, в Киевской Руси применялись в обиходе: вершок, локоть, пядь, сажень, косая сажень и верста.Одним из первых важнейших метрологических документов является Двинская грамота Ивана Грозного (1550). В ней были прописаны условия хранения и передачи размера новой меры объема сыпучих тел – осьмины. Таким образом, можно говорить о начале создания при Иване Грозном государственной системы обеспечения единства измерений и государственной метрологической службы.Метрологической реформой Петра I к обращению в России были допущены английские меры, которые получили широкое распространение на флоте и в кораблестроении, – футы, дюймы. Начинали создаваться метрологические центры.Указом "О системе Российских мер и весов" (1835) были утверждены эталоны длины и массы – платиновая сажень и платиновый фунт. В 1842 году открылось первое централизованное метрологическое и поверочное учреждение России – Депо образцовых мер и весов, куда были помещены на хранение созданные эталоны, их копии, а также образцы различных иностранных мер.В 1892 году управляющим Депо был назначен ученый Дмитрий Менделеев. В 1893 году он преобразовал Депо образцовых мер и весов в Главную палату мер и весов – одно из первых в мире научно-исследовательских учреждений метрологического профиля. Под руководством Менделеева была проведена работа по созданию русской системы эталонов и их сличению с английскими и метрическими мерами, начала создаваться государственная метрологическая служба, реализована широкая программа научных исследований в области метрологии. Таким образом, были заложены основы единой государственной метрологической службы.Современная Государственная метрологическая служба Российской Федерации представляет разветвленную сеть научно-исследовательских институтов, метрологических контрольно-испытательных и поверочных организаций, выполняющих работы по созданию, совершенствованию, хранению и применению государственных эталонов единиц величин. Государственная метрологическая служба находится в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Всемирный день метрологии признает и отмечает вклад всех, кто работает в межправительственных и национальных организациях в течение всего года. По установившейся традиции директора Международного бюро мер и весов и Международного бюро законодательной метрологии (МБЗМ) обращаются к мировому сообществу с посланиями, в которых отмечают наиболее важные и социально-значимые проблемы года, решение которых требует метрологического обеспечения. Тема Всемирного дня метрологии 2023 года – "Измерения для поддержания мировой продовольственной системы". Она была выбрана из-за растущих проблем, связанных с изменением климата и глобальным распределением продовольствия в мире, население которого в конце 2022 года достигло восьми миллиардов человек. Обеспечение доступа к безопасным и недорогим продуктам питания остается одной из основных задач правительств во всем мире. Это также является целью фермеров и производителей продуктов питания, которые продают продукцию потребителям на международном, национальном и местном уровнях через дистрибьюторов и розничных торговцев. В 2021 году эта торговля оценивается в 22 триллиона долларов США и составила примерно 20% всей мировой торговли.Чтобы вести международную торговлю и получать доступ к рынкам сбыта дорогостоящей продукции, производители должны соответствовать пищевым стандартам. Кроме того, правительствам необходимо обеспечить безопасность и справедливую торговлю, особенно на местных рынках продуктов питания. Все это обеспечивается надежными измерениями количества и качества используемых первичных и переработанных пищевых продуктов.В рамках Всемирного дня метрологии в 2023 году в фокусе внимания окажутся многочисленные проблемы измерения, которые необходимо решить, чтобы глобальная продовольственная система заработала. Например, для определения количества купленных и проданных продуктов питания производится измерение их массы или объема. Эти измерения варьируются от больших объемов зерна и пшеницы, продаваемых на международном уровне, до быстрых онлайн-весовых измерений для обеспечения правильной маркировки предварительно упакованных товаров. Эффективное хранение и упаковка пищевых продуктов зависит от точного контроля температуры и влажности среды их хранения. Качество и подлинность пищевых продуктов определяется путем измерения их химического состава, при этом требуются измерения, от тех, что гарантируют содержание заявленных уровней витаминов, до измерений изотопного состава для подтверждения происхождения ценных продуктов, таких как мед или вино. Безопасность пищевых продуктов обеспечивается путем тщательных измерений, используемых для обнаружения присутствия химических загрязнений, таких как остатки пестицидов и тяжелых металлов, или биологических загрязнений, таких как микотоксины.В настоящее время признано, что истощение природных ресурсов и воздействие изменения климата создают серьезные проблемы для глобальной продовольственной системы, поэтому цель создания мира без голода и с всеобщим доступом к чистой воде была включена в число целей в области устойчивого развития, установленных ООН.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день метрологии, в мире, россия