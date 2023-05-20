https://ria.ru/20230520/metro-1873055703.html

Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные

Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные - РИА Новости, 20.05.2023

Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные

Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы закрыт в субботу и воскресенье для проведения ремонтных работ. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:13

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы закрыт в субботу и воскресенье для проведения ремонтных работ. Как сообщал столичный Дептранс, на центральных станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня проводится ремонт. В выходные 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными. При этом с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Отмечалось, что для ремонта специально выбрали время, когда пассажиропоток в метро снижен. Ограничения придутся преимущественно на традиционный сезон отпусков и выходные - чтобы минимизировать неудобства.

https://radiosputnik.ria.ru/20230516/proezdnoy-1872080516.html

https://ria.ru/20230515/metro-1871937841.html

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москва, департамент транспорта г. москвы, общество, городское хозяйство москвы