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Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные - РИА Новости, 20.05.2023
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00:13 20.05.2023 (обновлено: 00:14 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/metro-1873055703.html
Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные
Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные - РИА Новости, 20.05.2023
Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные
Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы закрыт в субботу и воскресенье для проведения ремонтных работ. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:13
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москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы закрыт в субботу и воскресенье для проведения ремонтных работ. Как сообщал столичный Дептранс, на центральных станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня проводится ремонт. В выходные 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными. При этом с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Отмечалось, что для ремонта специально выбрали время, когда пассажиропоток в метро снижен. Ограничения придутся преимущественно на традиционный сезон отпусков и выходные - чтобы минимизировать неудобства.
https://radiosputnik.ria.ru/20230516/proezdnoy-1872080516.html
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москва, департамент транспорта г. москвы, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество, Городское хозяйство Москвы
Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные

Участок между "Савеловской" и "Боровицкой" серой ветки метро Москвы закрыли на выходные

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир с картой "Тройка" проходит через турникет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы закрыт в субботу и воскресенье для проведения ремонтных работ.
Как сообщал столичный Дептранс, на центральных станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня проводится ремонт.
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В выходные 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными.
При этом с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара".
Отмечалось, что для ремонта специально выбрали время, когда пассажиропоток в метро снижен. Ограничения придутся преимущественно на традиционный сезон отпусков и выходные - чтобы минимизировать неудобства.
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