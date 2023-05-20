https://ria.ru/20230520/metro-1873055703.html
Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные
Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные - РИА Новости, 20.05.2023
Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные
Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы закрыт в субботу и воскресенье для проведения ремонтных работ. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:13
2023-05-20T00:13
2023-05-20T00:14
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d842f56b63886feb7c2368c49181055f.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы закрыт в субботу и воскресенье для проведения ремонтных работ. Как сообщал столичный Дептранс, на центральных станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня проводится ремонт. В выходные 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными. При этом с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Отмечалось, что для ремонта специально выбрали время, когда пассажиропоток в метро снижен. Ограничения придутся преимущественно на традиционный сезон отпусков и выходные - чтобы минимизировать неудобства.
https://radiosputnik.ria.ru/20230516/proezdnoy-1872080516.html
https://ria.ru/20230515/metro-1871937841.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_07cae6877c4204e6c998f267097ec645.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество, Городское хозяйство Москвы
Центральный участок серой ветки метро Москвы закрыли на выходные
Участок между "Савеловской" и "Боровицкой" серой ветки метро Москвы закрыли на выходные