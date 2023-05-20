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Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/mariupol-1873080995.html
Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил Пушилин
Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.05.2023
Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил Пушилин
Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается Мариуполь, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по случаю годовщины... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:33
2023-05-20T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается Мариуполь, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по случаю годовщины освобождении города. "Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь - вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя", - написал он в своем телеграм-канале. Пушилин также отметил, что Украина хотела превратить Донбасс в руины, но "этим преступным планам не суждено сбыться, все возродится". В прошлом году российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"(запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230520/moskontsert-1873016183.html
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мариуполь
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Украина
Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя
Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Вид на жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается Мариуполь, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по случаю годовщины освобождении города.
"Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь - вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя", - написал он в своем телеграм-канале.
Пушилин также отметил, что Украина хотела превратить Донбасс в руины, но "этим преступным планам не суждено сбыться, все возродится".
В прошлом году российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"(запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинУкраина
 
 
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