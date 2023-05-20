https://ria.ru/20230520/mariupol-1873080995.html

Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил Пушилин

Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.05.2023

Киев захлебывается от злобы, видя восстановление Мариуполя, заявил Пушилин

Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается Мариуполь, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по случаю годовщины... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:33

2023-05-20T09:33

2023-05-20T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

украина

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается Мариуполь, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по случаю годовщины освобождении города. "Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь - вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя", - написал он в своем телеграм-канале. Пушилин также отметил, что Украина хотела превратить Донбасс в руины, но "этим преступным планам не суждено сбыться, все возродится". В прошлом году российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"(запрещенная в России террористическая организация). В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230520/moskontsert-1873016183.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, украина