https://ria.ru/20230520/mariupol-1873056433.html

Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь

Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь - РИА Новости, 20.05.2023

Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь

Украинские войска в пятницу в 21.20 мск выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:30

2023-05-20T00:30

2023-05-20T00:36

специальная военная операция на украине

мариуполь

сцкк

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 21.20 мск выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.20 (совпадает с мск) – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено четыре дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230519/ranenaya-1873044036.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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мариуполь, сцкк, донецкая народная республика, украина