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Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 20.05.2023 (обновлено: 00:36 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/mariupol-1873056433.html
Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь
Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь
Украинские войска в пятницу в 21.20 мск выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:30
2023-05-20T00:36
специальная военная операция на украине
мариуполь
сцкк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 21.20 мск выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.20 (совпадает с мск) – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено четыре дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230519/ranenaya-1873044036.html
мариуполь
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мариуполь, сцкк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь

ВСУ в пятницу вечером выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСвет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя
Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 21.20 мск выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.20 (совпадает с мск) – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено четыре дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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