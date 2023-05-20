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Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь
Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь
Украинские войска в пятницу в 21.20 мск выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T00:30
2023-05-20T00:30
2023-05-20T00:36
специальная военная операция на украине
мариуполь
сцкк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 21.20 мск выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.20 (совпадает с мск) – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено четыре дальнобойные ракеты", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230519/ranenaya-1873044036.html
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мариуполь, сцкк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь
ВСУ в пятницу вечером выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты